Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Фигуристка Трусова выиграла турнир серии «Челленджер» в Алма-Ате
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала золотую медаль на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате.
Трусова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в Алма-Ате, передает РИА «Новости». Второе место на турнире заняла южнокорейская спортсменка Ким Ю Чжэ, а бронза досталась представляющей Казахстан уроженке Москвы Софье Самоделкиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этапы Гран-при во Франции.
В прошлом месяце в Нижнем Новгороде отменили этап Гран-при России по фигурному катанию.