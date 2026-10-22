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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 10:57 • Новости дня

    Китай призвал соблюдать права всех государств на деятельность в Арктике

    МИД КНР: Права всех стран на ведение деятельности в Арктике нужно уважать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Необходимо соблюдать права и свободы всех стран на ведение деятельности в Арктическом регионе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости помешать «господству» России и Китая в Арктике.

    «Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества, следует в полной мере уважать права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике в соответствии с законом», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    Представитель МИД КНР также подчеркнула, что деятельность Пекина в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию и полностью соответствует нормам международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России обвинило Брюссель в неоколониальном подходе к региону.

     Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Кая Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за контроль над Северным морским путем.

    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил о возможности провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    «Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч российского лидера на саммите АТЭС.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

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    21 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

    Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

    «Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

    Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

    Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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