Китай призвал соблюдать права всех государств на деятельность в Арктике

МИД КНР: Права всех стран на ведение деятельности в Арктике нужно уважать

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества, следует в полной мере уважать права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике в соответствии с законом», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

Представитель МИД КНР также подчеркнула, что деятельность Пекина в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию и полностью соответствует нормам международного права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России обвинило Брюссель в неоколониальном подходе к региону.

Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

В понедельник Кая Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за контроль над Северным морским путем.