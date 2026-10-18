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    18 октября 2026, 17:10 • Новости дня

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии

    Британовед Егоров: Шотландия пытается получить дополнительные полномочия

    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Текущий премьер Британии Энди Бернем приветствует принципы децентрализации власти, поэтому под его управлением обсуждение темы независимости Шотландии становится менее трудным. Тем не менее для организации голосования по вопросу о выходе из Соединенного Королевства Эдинбургу все еще необходимо разрешение Лондона, сказали газете ВЗГЛЯД британоведы Олег Охошин и Василий Егоров. Ранее в Шотландии вновь высказались за организацию референдума о независимости.

    «Независимость региона – это центральная тема идеологии правящей Шотландской национальной партии (ШНП). Чтобы воплотить эту идею в реальность, она использовала самые разные легальные формы давления на центральное правительство: направляла в Лондон официальные запросы, устраивала митинги и демонстрации, обращалась в Верховный суд Британии. Но все это значительного результата не принесло», – сказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

    Он напомнил, что еще в 1998 году был принят закон о Шотландии, который строго разграничил полномочия между Лондоном и Эдинбургом. В соответствии с документом, именно центральная власть принимает окончательное решение: стоит ли проводить референдум о независимости страны. Причем число сторонников подобного сценария на протяжении последних десяти лет остается практически неизменным.

    Собеседник подчеркивает: текущий премьер государства Энди Бернем в своей политике опирается на принципы «манчестеризма». «Это течение политической философии Британии выстраивается вокруг делегирования полномочий на места и предполагает расширение деволюции внутри Соединенного Королевства. Соответственно, кельтские регионы восприняли этот проект децентрализации власти как прямой сигнал к действию», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне 14 сентября в Кардиффе главы националистических партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум о праве их регионов на самоопределение. «В нем они указали, что Лондон не вправе блокировать демократию или подрывать принцип, по которому народ сам решает свое будущее, и призвали его обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции», – уточнил он.

    «Таким образом, кампания за референдум о независимости Шотландии, которую сейчас проводит ШНП, имеет целью привлечение к данному вопросу внимания со стороны СМИ. Однако изменить решение центральных властей она не способна, ведь Лондон неоднократно отвечал на схожие инициативы отказом», – продолжает собеседник.

    Сами же шотландцы, по его мнению, больше заинтересованы в том, чтобы автономное правительство решало актуальные социально-экономические проблемы региона, а не пыталось отвлечь внимание электората очередным обещанием повторного референдума о независимости. «А дел на повестке дня действительно немало: начался кризис стоимости жизни и жилья, ухудшение системы образования и здравоохранения», – перечисляет Охошин.

    С тем, что представители ШНП регулярно затрагивают тему необходимости организации второго референдума, согласен и эксперт по британской политике Василий Егоров. «Тем не менее политики, на мой взгляд, прекрасно помнят, что вышло из попытки протолкнуть вопрос голосования по вопросу суверенитета в 2019-2020 годах. Реакция Лондона тогда оказалась крайне негативной, да и Верховный суд подобное рвение Эдинбурга не поддержал», – уточняет он.

    При этом Шотландия остается главным по числу сторонников независимости регионом во всем Соединенном Королевстве. «Здесь таковых около 48%. Для сравнения: в Уэльсе этот показатель колеблется в районе 30-35%. И число это в последние годы остается стабильным», – считает эксперт, добавляя, что карту референдума Эдинбург разыгрывает и из-за сместившихся ориентиров внутри центрального правительства.

    «Администрация Бернема сейчас сконцентрирована на решении экономических проблем Британии. При этом лейбористы пытаются реализовать реформу, переосмысляющую пропорцию власти между Лондоном и регионами. На этом фоне Шотландия и пытается получить дополнительные полномочия. Хотя их у Эдинбурга и так немало», – заключил Егоров.

    Ранее в Шотландии объявили о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Британии. С соответствующим заявлением выступил первый министр региона Джон Суинни, который также занимает пост лидера ШНП. По его словам, инициатива получит название «Выбери Шотландию», и она окажется наиболее сложной из всех, что организация когда-либо проводила.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией. При этом еще в сентябре, как сообщала The Herald, лидеры правящих партий Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании.

    В частности, стороны заявили в документе о «праве каждой нации на самоопределение». Суинни назвал саммит «поворотным моментом на конституционном пути» Соединенного Королевства, настаивая на том, что никаких препятствий для выбора пути развития у регионов быть не должно. При этом Бернема он назвал «последним премьером» единого государства.

    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    17 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне

    The Independent: Глава британского Генштаба Уокер призвал готовиться к войне

    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Роли Уокер заявил, что британским военным вскоре придется участвовать в боевых действиях, а гражданскому населению предстоит пойти на жертвы ради обороны страны, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер выступил с предупреждением о возрастающих военных угрозах. По его словам, вопрос военной службы вновь становится актуальным для нации, передает РИА «Новости».

    «Было время, когда наша страна не хотела даже думать, что ей понадобятся солдаты для участия в войне. Но, как поймет любой, кто изучает ход мировых событий и геополитическую систему, в настоящее время в мире царит крайняя опасность», – заявил Уокер.

    Генерал подчеркнул, что гражданское население Британии также должно будет поддерживать армию и участвовать в обеспечении безопасности. Уокер выразил уверенность, что вскоре британские политики начнут откровенный разговор с гражданами о существующих рисках и необходимости пойти на жертвы ради обороны. Издание отмечает, что подобные заявления звучат на фоне призывов Лондона увеличить военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России.

    В субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские разжигатели войны подрывают мир.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    15 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Британия решила передать Украине новую партию ракет Storm Shadow

    Bloomberg: Лондон пообещал передать Киеву новые ракеты Storm Shadow до зимы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Энди Бернем обсудил с Владимиром Зеленским отправку Киеву дополнительной партии дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

    Лондон планирует направить Киеву больше дальнобойных ракет Storm Shadow до наступления зимы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Вопрос о пополнении запасов британских крылатых ракет обсуждался Энди Бернемом и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Лондон в среду. При этом власти страны отказались уточнить, сколько именно дальнобойных ракет передано украинской стороне с начала конфликта.

    В Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений украинской армии мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ опровергли приостановку обмена разведданными между Британией и Украиной.

    В среду Лондон объявил о разработке военных технологий для украинской армии.

    На прошлой неделе в Британии исключили скорое производство украинской стороной ракет Storm Shadow.

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    18 октября 2026, 01:21 • Новости дня
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    @ Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни объявил о начале кампании в поддержку проведения второго референдума о независимости региона от Великобритании.

    «В эти выходные мы запускаем новую кампанию, чтобы привлечь внимание тех, кого еще предстоит убедить в необходимости независимости. Она называется «Выбери Шотландию», и это будет самая сложная кампания, которую мы когда-либо проводили», – заявил Суинни, выступая на ежегодном съезде ШНП.

    Политик подчеркнул, что, по его мнению, Шотландии уже недостаточно автономии и местного самоуправления в составе Британии, поскольку регион является не просто административной единицей, а отдельной нацией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Шотландии поддержал призыв к проведению референдума о независимости.

    На региональных выборах в Уэльсе и Северной Ирландии также победили партии, выступающие за отделение от Британии.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    15 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    ВСУ использовали британские катера для ударов по Сочи

    The Times: Британия передала Украине морские дроны для атак в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные применяли беспилотные аппараты британского производства для нападений на российские объекты в Черноморском регионе, сообщает The Times.

    По данным The Times, для ударов по инфраструктуре в Сочи в рамках попыток блокады Черного моря украинская сторона использовала беспилотные катера, выпущенные в Британии, передает РИА «Новости».

    Речь идет о морских дронах K3 Scout, которые выпускает британская компания Kraken Technology. Известно, что Лондон закупил 20 таких аппаратов, однако точное количество переданных Киеву единиц не раскрывается.

    Модульные катера способны развивать скорость до 55 узлов и преодолевать расстояние в 1,2 тыс. километров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства из-за действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в акватории.

    На прошлой неделе атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

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    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    15 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Лондон пересмотрел спутниковую сделку с США после ограничения работы Starlink

    The Telegraph: Британия пересмотрела сделку с США по спутникам из-за Starlink

    Лондон пересмотрел спутниковую сделку с США после ограничения работы Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские чиновники начали пересмотр соглашения с американской компанией Lockheed Martin на поставку военных спутников после сообщений об ограничении работы системы связи Starlink для украинской армии.

    Британское министерство обороны планировало закупить у американской компании Lockheed Martin спутники нового поколения Skynet на 2,6 млрд долларов. Однако сделка подверглась пересмотру из-за опасений предоставления Вашингтону права вето на использование системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Поводом для беспокойства послужило недавнее ограничение доступа украинских военных к терминалам Starlink. В британском оборонном ведомстве сочли, что Белый дом может получить возможность отключения спутников, что способно навредить интересам страны в случае конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Украине заявили о возобновлении работы терминалов Starlink.

    Европа признала неспособность заменить систему связи для украинской армии.

    Соединенные Штаты опровергли причастность к ограничению работы американского оборудования.

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    16 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Британский зоопарк возобновил работу после убийства посетителя тигром

    Зоопарк в Британии открылся после гибели спрыгнувшего в вольер к тигру мужчины

    Tекст: Денис Тельманов

    Йоркширский парк дикой природы в Великобритании вновь открылся для посетителей после инцидента с гибелью 23-летнего Уильяма Чапмана, который спрыгнул в вольер к амурскому тигру.

    Йоркширский парк дикой природы возобновил работу после гибели посетителя, передает РИА «Новости».

    Британец Уильям Чапман, страдавший от психического расстройства, самостоятельно спрыгнул в вольер амурского тигра по имени Алтай.

    Сотрудники зоопарка отпугнули хищника предупредительными выстрелами в воздух из газового акустического оружия, однако молодой человек получил смертельные травмы.

    В администрации зоопарка подчеркнули, что безопасность посетителей, персонала и животных остается высшим приоритетом.

    Для посещения вновь открылась территория «Земля тигра». Руководство парка уточнило, что Алтай находится в безопасном месте и животное не подвергнут эвтаназии.

    В настоящее время сотрудники учреждения сотрудничают с полицией Южного Йоркшира для выяснения обстоятельств случившегося. Британские СМИ сообщили, что в пятницу в зоопарк пришли сотни посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду родственники растерзанного тигром британца сообщили о болезни погибшего.

    В воскресенье британский зоопарк отказался усыплять животное. В тот же день хищник убил спрыгнувшего в вольер человека.

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    16 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

    Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился до антирекордной отметки для середины октября.

    Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

    «Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

    В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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