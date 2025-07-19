Радикалы атаковали полицию фейерверками во французском Лиможе

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что полиция французского города Лимож в ночь с пятницы на субботу попала в засаду, устроенную группой из 50–100 человек в квартале Валь де Л'Оранс, передает РИА «Новости».

Правоохранители прибыли на вызов из-за подожженной украденной машины, после чего оказались обстреляны пиротехникой, камнями и бутылками с зажигательной смесью.

По словам полицейского источника, злоумышленники заранее возвели баррикады на оживленном шоссе, угоняли и ломали автомобили. В течение трех часов нападавшие атаковали силовиков, стреляя фейерверками, а также бросая коктейли Молотова из зданий. Полицейским пришлось вызвать подкрепление жандармерии и муниципальной полиции, а также применить травматическое оружие, светошумовые и слезоточивые гранаты.

«Это был ад», – заявил источник издания, отметив, что столкновения прекратились только к четырем часам утра. В результате противостояния десять сотрудников полиции получили легкие ранения, большинство из них пожаловались на звон в ушах. На данный момент задержать кого-либо из нападавших не удалось.

Ранее в Лионе на первомайской демонстрации произошли стычки между манифестантами и полицией.