Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Храповщины, Кияниа Сумской области, Казачьей Лопани и Уд Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 145 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и два склада с материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Колодезного, Купянска, Глущенково Харьковской области и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом противник потерял до 210 военнослужащих, три бронемашины и 13 пикапов. Уничтожены три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Семеновкой, Миньковкой, Северск, Часовым Яром и Константиновкой ДНР, отчитались в Минобороны.

ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113. Уничтожены три склада с боеприпасами и склад материальных средств.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Русина Яра, Красноармейски, Новониколаевки и Новосергеевки ДНР.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, три бронемашины и пять пикапов.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны у Степового, Малиевки Днепропетровской области, Воскресенки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Павловки, Степногорска, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области.

Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре станции РЭБ, два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье.