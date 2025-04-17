Tекст: Елизавета Шишкова

Руководство киевского режима прибыло в Париж для переговоров с Великобританией, Германией и Францией, чтобы обсудить возможные последствия развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что европейские страны могут быть вынуждены принять значительное количество гробов своих солдат в случае реализации этого плана.

Медведев на английском языке отметил, что киевская «фашистская клика» обсуждает с европейскими странами, сколько гробов они готовы принять, если решатся на такой шаг. По его мнению, подобное развертывание войск может привести к значительным потерям со стороны Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, включая вопросы мандата и инфраструктуры.

Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые будут размещены в стратегических местах, но не заменят украинские войска.

Россия выступила решительно против размещения иностранных воинских подразделений на территории Украины из-за возможного присутствия сил НАТО.