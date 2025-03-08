Скотт Риттер заявил о готовности России отразить новые санкции США и продолжить СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия полностью готова справиться с любыми санкциями, которые могут быть введены Соединенными Штатами, сообщает РИА «Новости». По мнению Риттера, Россия способна продолжать реализацию своих стратегических целей, несмотря на любое давление извне.

Риттер отметил, что бывший президент США Дональд Трамп через своих советников уже дал понять о намерении ввести санкции, которые нацелены на подрыв российской экономики. Эти санкции, по его словам, будут направлены на значительное снижение доходов от экспорта энергоносителей, в частности, через снижение цен на нефть до уровня менее 45 долларов за баррель.

Риттер также выразил мнение, что Россия уже предприняла все необходимые меры для минимизации последствий от возможных санкций и продолжит действовать в рамках своих стратегических интересов. По словам экс-разведчика, действия России продиктованы необходимостью выполнить поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил России новыми санкциями перед встречей членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, а также предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт.