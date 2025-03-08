Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Экс-разведчик Риттер: Россия устоит перед санкциями США
Скотт Риттер заявил о готовности России отразить новые санкции США и продолжить СВО
Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что Россия подготовилась к отражению американских санкций, направленных на обрушение ее экономики, и продолжит выполнять задачи спецоперации.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия полностью готова справиться с любыми санкциями, которые могут быть введены Соединенными Штатами, сообщает РИА «Новости». По мнению Риттера, Россия способна продолжать реализацию своих стратегических целей, несмотря на любое давление извне.
Риттер отметил, что бывший президент США Дональд Трамп через своих советников уже дал понять о намерении ввести санкции, которые нацелены на подрыв российской экономики. Эти санкции, по его словам, будут направлены на значительное снижение доходов от экспорта энергоносителей, в частности, через снижение цен на нефть до уровня менее 45 долларов за баррель.
Риттер также выразил мнение, что Россия уже предприняла все необходимые меры для минимизации последствий от возможных санкций и продолжит действовать в рамках своих стратегических интересов. По словам экс-разведчика, действия России продиктованы необходимостью выполнить поставленные задачи в ходе специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил России новыми санкциями перед встречей членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, а также предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт.