Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Неизвестный расстрелял девушку в Петербурге
Стрелявший в девушку в Петербурге скрылся на машине
Неизвестный открыл огонь и ранил девушку в Санкт-Петербурге на Кронверкском проспекте, после чего скрылся на автомобиле.
Инцидент произошел вечером во вторник у дома №49, когда неизвестный мужчина выстрелил в девушку и ранил ее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, пострадавшая была срочно госпитализирована. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция ведет розыск злоумышленника.