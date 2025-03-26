Пентагон заключил миллиардный контракт на материалы для АПЛ Virginia

США подписали контракт с General Dynamics на материалы для подлодок Virginia Block VI

Tекст: Денис Тельманов

США подписали контракт на сумму свыше одного миллиарда долларов с корпорацией General Dynamics на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI, передает РИА «Новости».

Контракт предусматривает долгосрочные поставки материалов, необходимых для строительства и обслуживания этих подводных судов.

Согласно заявлению Пентагона, корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к существующему контракту.

«Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 65 миллионов долларов, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», – говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что выполнение обязательств по контракту завершится к сентябрю 2035 года. Подобные соглашения играют ключевую роль в поддержании боеспособности и модернизации военно-морских сил США.

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