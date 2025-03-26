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Пентагон заключил миллиардный контракт на материалы для АПЛ Virginia
США подписали контракт с General Dynamics на материалы для подлодок Virginia Block VI
Американская корпорация General Dynamics получила контракт на более миллиарда долларов на долгосрочные поставки материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI до 2035 года.
США подписали контракт на сумму свыше одного миллиарда долларов с корпорацией General Dynamics на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI, передает РИА «Новости».
Контракт предусматривает долгосрочные поставки материалов, необходимых для строительства и обслуживания этих подводных судов.
Согласно заявлению Пентагона, корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к существующему контракту.
«Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 65 миллионов долларов, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», – говорится в официальном сообщении.
Ожидается, что выполнение обязательств по контракту завершится к сентябрю 2035 года. Подобные соглашения играют ключевую роль в поддержании боеспособности и модернизации военно-морских сил США.
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