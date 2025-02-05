Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.