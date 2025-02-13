Tекст: Александра Юдина

В своей соцсети «ВКонтакте» Медведев отметил, что данный диалог важен сам по себе, поскольку ранее мир балансировал на грани «Апокалипсиса» из-за ухудшившихся отношений между двумя странами.

Он выразил надежду, что контакты на высшем уровне помогут избежать угрозы ядерного конфликта, которая сохраняется и станет более острой, если США не осознают необходимость диалога с Россией.

Медведев подчеркнул, что США должны усвоить урок о том, что в современном мире нет и не может быть главной страны.

По его словам, «самонадеянные американские элиты» и «глубинное государство» (бюрократия США) должны понять, что консультации и контакты гораздо ценнее, чем «надувание щек». Это положение особенно актуально в условиях взаимозависимости стран.

Замглавы Совбеза также заявил, что Россию невозможно «поставить на колени», и призвал противников осознать это как можно скорее.

Он отметил, что предыдущая администрация США свернула все контакты на высшем уровне, пытаясь наказать и унизить Россию, что привело к опасной ситуации на международной арене.

Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.