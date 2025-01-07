Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что раненого бойца, который записал предсмертное видеообращение в зоне СВО, спасли с поля боя. Он находился в красной зоне, где эвакуация казалась невозможной, но через несколько часов был доставлен в госпиталь.

Ягуар записал видеообращение к своим товарищам перед тем, как связь с ним оборвалась.

«Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаем. Джамбо, братья», – сказал он.

У него диагностированы проникающее осколочное ранение в плечо и многочисленные осколки в спине. Состояние бойца стабилизировалось.

Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.