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Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
Раненый в Курской области боец с позывным Ягуар, записавший предсмертное обращение в зоне боевых действий. Затем его с тяжелыми ранениями эвакуировали в госпиталь, сообщает группа военного волонтера с позывным Пионер.
В своем Telegram-канале он указал, что раненого бойца, который записал предсмертное видеообращение в зоне СВО, спасли с поля боя. Он находился в красной зоне, где эвакуация казалась невозможной, но через несколько часов был доставлен в госпиталь.
Ягуар записал видеообращение к своим товарищам перед тем, как связь с ним оборвалась.
«Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаем. Джамбо, братья», – сказал он.
У него диагностированы проникающее осколочное ранение в плечо и многочисленные осколки в спине. Состояние бойца стабилизировалось.
Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.