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    Парижская олимпийская «сказка» оказалась бракованной
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    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19
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    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
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    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии
    Мнения
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    26 января 2025, 12:27 • Новости дня

    Грузинок массово задержали в Италии за изготовление поддельных документов

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Девятнадцать грузинок задержали в Италии в результате спецоперации правоохранительных органов за использование и изготовление фальшивых документов личности, сообщило передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, это была хорошо организованная преступная группировка, члены которой изготавливали поддельные удостоверения личности за 600 евро.
    Грузинки обосновались в провинции Удине, у них самих при себе были фальшивые удостоверения гражданок стран Евросоюза, в частности, Словакии, Польши и Литвы.
    Скорее всего, их депортируют.

    Ранее в Германии решили упростить депортацию мигрантов из Грузии и Молдавии.

    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Роскосмос показал спутниковый снимок угрожающего Британии айсберга

    Роскосмос показал фото айсберга А23а, угрожающего британскому острову Южная Георгия

    Tекст: Вера Басилая

    Российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший айсберг A23a, весящий триллион тонн, который движется к британскому острову Южная Георгия, находящемуся в южной части Атлантического океана, сообщили в Роскосмосе.

    Фото айсберга опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса. Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал крупнейший в мире айсберг A23a, который двигается в сторону британского острова Южная Георгия. Площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, а вес – почти триллион тонн.

    Айсберг A23a, который вдвое больше по площади, чем Санкт-Петербург, откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. Более тридцати лет он находился на мели в море Уэдделла, однако в середине ноября 2023 года «проснулся» и начал движение. В результате дрейфа айсберг вышел на чистую воду.

    Как сообщает главный специалист Полина Солощук, айсберг A23a из-за таяния начал сокращаться в размерах. За последний год он потерял около 9% своей площади и преодолел около 1400 километров. Несмотря на это, он остается серьезной угрозой для острова Южная Георгия.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    25 января 2025, 17:13 • Новости дня
    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром

    Россиян Косяченко и Туриеву обвинили в минировании военных объектов и атаке на аэродром при помощи БПЛА

    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанные за теракт на объектах РЖД россияне Максим Косяченко и Татьяна Туриева обвиняются в атаке на военный аэродром с использованием БПЛА и минировании объектов Минобороны России, следует из материалов уголовного дела.

    Согласно материалам дела, 16 августа 2023 года Косяченко и другие лица совершили атаку с использованием БПЛА на территории аэродрома Министерства обороны России. В связи с этим возбуждено дело по статье «террористический акт». Косяченко и Туриева также обвиняются в минировании объектов Минобороны, и их вина подтверждается свидетельскими показаниями. Эти эпизоды стали частью более крупного дела об атаке на объекты РЖД в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Косаченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Изначально дело касалось одного эпизода теракта, связанного с заданиями, полученными через мессенджеры Viber и Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины, на осуществление терактов на двух объектах железной дороги. В каком регионе России были повреждены объекты, в материалах не уточняется. В ходе расследования были обнаружены новые эпизоды террористической деятельности, которые были объединены в единое производство.

    Ранее суд в Москве арестовал заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с запрещенной организацией «Артподготовка».

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    25 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь

    Зеленский: Украина поможет перепрофилировать Молдавскую ГРЭС для использования своего угля

    Зеленский предложил помочь оборудовать Молдавскую ГРЭС под украинский уголь
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина готова направить специалистов для перепрофилирования Молдавской ГРЭС на использование украинского угля, сообщил Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

    Зеленский отметил, что Украина может предоставить уголь как для Молдавии, так и для Тирасполя. По его словам, возможны возражения относительно технической пригодности украинского угля, однако в случае необходимости Украина готова оперативно отправить своих специалистов для работы на станции. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, видеофрагмент которой было размещено украинским изданием «Зеркало недели», передает ТАСС.

    В субботу президент Молдавии Майя Санду объявила о предстоящем визите в Киев для обсуждения вопросов безопасности, энергетики и торговли с украинскими коллегами.

    Ранее Санду совместно с Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта.

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    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    25 января 2025, 17:41 • Новости дня
    Страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

    Страна, где находится Смольянинов, отказала России в правовой помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государство, в котором предположительно находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом), заочно арестованный за фейки об армии и возбуждение ненависти, отказало российским следователям в правовой помощи, сообщили в правоохранительных органах.

    В заявлении правоохранительных органов указано: «Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», передает РИА «Новости».

    Смольянинова предположительно связывают с Латвией, поскольку неделю назад он разместил в Instagram видеозапись с геотегом Юрмалы. Однако, ранее актер указывал геотеги из Берлина, Ниццы, Черногории, а также давал концерты в Париже и Америке.

    В субботу утром российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

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    25 января 2025, 17:52 • Новости дня
    На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль

    Паспортный контроль введен на Крымском мосту для въезжающих в Крым

    Tекст: Вера Басилая

    На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих в Крым в рамках антитеррористических мероприятий, сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Овдиенко, мера введена в рамках антитеррористических мероприятий и обусловлена указом президента России о повышенном уровне реагирования в Крыму и Краснодарском крае.

    Дополнительно решение о введении контроля принято Антитеррористической комиссией Темрюкского района, а также главой Краснодарского края, который распоряжается о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в крае и на мосту. Люди, направляющиеся в Крым, обязаны предоставить либо оригинал паспорта, либо его электронную версию через приложение «Госуслуги», пояснил замминистра.

    Ранее российские силы ПВО за 35 минут уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Черным морем у побережья Крыма.

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    25 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек

    Минобороны: Общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54,8 тыс. военнослужащих

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» уничтожили за сутки более 360 военнослужащих ВСУ в Курской области, общие потери противника за время боев в регионе превысило 54 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки войск «Север» нанесли серьезное поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Суджа, Черкасское Поречное и других. В результате боевых действий были уничтожены танковые, тяжелые механизированные, десантно-штурмовые и морские бригады, а также бригады территориальной обороны ВСУ.

    Удары оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли существенные потери противнику в населенных пунктах Гуево, Дмитрюков, Казачья Локня и других. Общее количество потерь ВСУ за сутки составило более 360 военнослужащих. Также уничтожены танк, девять боевых бронированных машин и другие единицы техники. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 54 тыс. 820 военнослужащих, 319 танков и значительное количество другой техники, включая 44 реактивные системы залпового огня и 13 установок HIMARS. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее вертолет Ка-52м уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.

    В пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли 190 человек и три танка в этом регионе.

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    25 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»

    Захарова охарактеризовала угрозы Туска Орбану как проявление западной демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как проявление «западной демократии».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозы Туска, направленные в адрес Орбана.

    «А потому что такая западная демократия», – написала Захарова.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России.

    Напомним, Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

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    25 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Полиция задержала устроивших стрельбу у ТЦ в Волгограде студентов

    Полиция задержала студентов, устроивших стрельбу у торгового центра в Волгограде

    Tекст: Вера Басилая

    В Волгограде полиция задержала двух молодых людей, которые устроили стрельбу из охолощенного оружия у торгового центра, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

    По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел 17 января. Стрельбу устроили двое студентов, которым 17 и 18 лет, в компании своих друзей. Они использовали охолощенное оружие, после чего видео инцидента было выложено в интернет, передает РИА «Новости».

    Сотрудники полиции установили личности стрелявших и доставили всех участников событий в подразделение полиции. По словам представителей ведомства, все собранные полицейскими материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

    Ранее в центре Москвы после конфликта около кафе произошла стрельба, а нападавший скрылся.

    В подмосковной Лобне конфликт между двумя мужчинами и сотрудниками ресторана перерос в драку с применением ножа и травматического оружия, в результате чего четыре человека обратились за медицинской помощью.

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    25 января 2025, 14:26 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки

    Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен

    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заблокированные в южной части села Великая Новоселка украинские боевики уничтожены, территория зачищена, водружен российский флаг, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, украинские военные были уничтожены после того, как получили приказ от командования ВСУ удерживать позиции до последнего, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что в южной части поселка было ликвидировано несколько сотен украинских боевиков, территория поселка была зачищена, а над зданием районной больницы был установлен триколор. Несмотря на многочисленные запросы о возможности выхода и эвакуации, командование ВСУ на это не дало разрешения. Рогов отметил, что данное решение командования было равносильно самоубийству для военных.

    Рогов также подчеркнул, что ответственность за жертвы среди украинских военных лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ, которые, как он выразился, «бросили своих людей на верную смерть». Великая Новоселка, по его словам, остается последним крупным рубежом обороны и важным логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

    Ранее гарнизон ВСУ в Великой Новоселке был рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. Бойцы группировки «Восток» вскрыли украинскую оборону у Великой Новоселки, что позволило блокировать подразделения ВСУ.

    Командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, с предложением сдаться в плен.

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    25 января 2025, 15:55 • Новости дня
    На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

    В офисе Зеленского подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

    На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Владимира Зеленского подготовили изменения в законодательство о призыве мужчин на военную службу, предусматривающие добровольный контракт для мужчин от 18 до 25 лет, которые в настоящее время не подлежат мобилизации, сообщил советник департамента по вопросам нацбезопасности офиса Николай Щур.

    В ближайшее время в офисе президента Украины Владимира Зеленского планируется представить комплекс изменений в законодательство о призыве мужчин на военную службу. Щур сообщил, что изменения затронут как законодательство, так и президентские указы, передает ТАСС.

    По его словам, изменения касаются возможности подписания контракта на добровольных основах мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат текущей мобилизации.

    Также Щур подчеркнул, что для привлечения молодых мужчин к добровольной службе планируется использовать финансовые стимулы. Над проектом изменений работала группа специалистов из Министерства обороны и Генерального штаба, а предложенные изменения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.

    На данный момент нижний предел мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет, однако служба по контракту будет доступна для мужчин с 18 лет.

    Ранее депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине уже проводится частичная мобилизация мужчин с 18 лет без законодательного снижения возраста призыва.

    Украинский блогер Святослав Дубина предложил отправить чиновников в окопы.

    Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

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    25 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в команде Трампа из-за пошлин

    Politico сообщила о разногласиях в команде Трампа по пошлинам на импортные товары

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность с пошлинами на иностранную продукцию вызвала разногласия среди советников президента США ДональдаТрампа, сообщила газета Politico.

    Неопределенность по поводу введения пошлин на иностранную продукцию вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Это стало первым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. После вступления в должность Трамп еще не занялся вопросом пошлин, что, по словам трех неназванных источников, свидетельствует о нерешительности в выборе путей и сроков их введения.

    Politico отмечает, что неясность в вопросе пошлин связана с обсуждениями, которые ведутся в двух лагерях. В первый лагерь входят кандидаты на пост директора Национального экономического совета Кевин Хассетт и министра финансов Кевин Хассетт и Скотт Бессент, которые выступают за точечное введение ограничений, чтобы избежать инфляции. Второй лагерь, состоящий из кандидата на должность торгового представителя США Джеймисона Грира, директора Национального торгового совета Питера Наварро и заместителя главы аппарата по политическим вопросам Стивена Миллера, поддерживает протекционистский подход с широкомасштабными пошлинами.

    Один неназванный республиканец, общающийся с администрацией, отметил, что экономические чиновники Трампа уже начинают взаимодействие с потенциально затронутыми отраслями. Это необходимо, чтобы оценить влияние новых пошлин и разработать стратегии справления с возможными последствиями.

    Ранее Трамп обещал ввести тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики в ответ на проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика. Он также анонсировал десять процентов дополнительных экспортных пошлин на китайские товары, что, по мнению Wall Street Journal, может угрожать глобальной торговой системе и нанести ущерб американской автомобильной промышленности.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Трамп также спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

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