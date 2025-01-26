Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!0 комментариев
Грузинок массово задержали в Италии за изготовление поддельных документов
Девятнадцать грузинок задержали в Италии в результате спецоперации правоохранительных органов за использование и изготовление фальшивых документов личности, сообщило передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, это была хорошо организованная преступная группировка, члены которой изготавливали поддельные удостоверения личности за 600 евро.
Грузинки обосновались в провинции Удине, у них самих при себе были фальшивые удостоверения гражданок стран Евросоюза, в частности, Словакии, Польши и Литвы.
Скорее всего, их депортируют.
Ранее в Германии решили упростить депортацию мигрантов из Грузии и Молдавии.