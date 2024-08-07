МИД назвал новости о покушениях на параде ВМФ неверным пониманием слов Рябкова

МИД указал на неверную интерпретацию слов Рябкова в новостях о якобы готовившихся покушениях на параде ВМФ в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

МИД сообщил, что ведомство «обратило внимание на появившуюся в СМИ информацию о готовившемся Киевом покушении» на Путина и Белоусова «во время их нахождения» на параде. Как подчеркнуло министерство, данные сообщения СМИ стали «результатом некорректной интерпретации журналистами» интервью Рябкова.

В сообщении МИД в соцсети «ВКонтакте» указывается, что Рябков в интервью не касался «подробностей, относящиеся к компетенции других ведомств». При этом на прямой вопрос, «готовилась ли акция на Главном военно-морском параде» Рябков «не ответил утвердительно, признав лишь наличие «определенной увязки и с такого рода событиями», подчеркнул МИД.

Напомним, в эфире телеканала «Россия 1» замминистра назвал готовившуюся Украиной провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на прямой вопрос Ольги Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».