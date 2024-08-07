Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
МИД назвал новости о покушениях на параде ВМФ неверным пониманием слов Рябкова
МИД указал на неверную интерпретацию слов Рябкова в новостях о якобы готовившихся покушениях на параде ВМФ в Петербурге
МИД России указал на ошибочную интерпретацию слов замглавы ведомства Сергея Рябкова в сообщениях СМИ о том, что Украина якобы готовила покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны страны Андрея Белоусова на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
МИД сообщил, что ведомство «обратило внимание на появившуюся в СМИ информацию о готовившемся Киевом покушении» на Путина и Белоусова «во время их нахождения» на параде. Как подчеркнуло министерство, данные сообщения СМИ стали «результатом некорректной интерпретации журналистами» интервью Рябкова.
В сообщении МИД в соцсети «ВКонтакте» указывается, что Рябков в интервью не касался «подробностей, относящиеся к компетенции других ведомств». При этом на прямой вопрос, «готовилась ли акция на Главном военно-морском параде» Рябков «не ответил утвердительно, признав лишь наличие «определенной увязки и с такого рода событиями», подчеркнул МИД.
Напомним, в эфире телеканала «Россия 1» замминистра назвал готовившуюся Украиной провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на прямой вопрос Ольги Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».