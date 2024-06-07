Губернатор Развожаев оценил обстановку в Севастополе на фоне атак ВСУ

Губернатор Развожаев назвал обстановку в Севастополе из-за атак напряженной, но контролируемой

Tекст: Ольга Никитина

Развожаев отметил, что враг предпринимает ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре. Силы ПВО, по его словам, эффективно отражают эти атаки, а также приняты меры по усилению группировки войск, поэтому ситуация остается под контролем, передает РИА «Новости».

Губернатор выразил благодарность российским военным за защиту города и полуострова. Он отметил, что с учетом воздушных тревог и атак беспилотников есть «определенная готовность», однако «внутреннее напряжение в городе не повышенное».

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.