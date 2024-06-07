Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.9 комментариев
Губернатор Развожаев оценил обстановку в Севастополе на фоне атак ВСУ
Губернатор Развожаев назвал обстановку в Севастополе из-за атак напряженной, но контролируемой
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на полях ПМЭФ заявил, что обстановка в городе из-за периодических ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.
Развожаев отметил, что враг предпринимает ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре. Силы ПВО, по его словам, эффективно отражают эти атаки, а также приняты меры по усилению группировки войск, поэтому ситуация остается под контролем, передает РИА «Новости».
Губернатор выразил благодарность российским военным за защиту города и полуострова. Он отметил, что с учетом воздушных тревог и атак беспилотников есть «определенная готовность», однако «внутреннее напряжение в городе не повышенное».
Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.