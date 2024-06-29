В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.0 комментариев
ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
ВСУ обстрелян автобус во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.
Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.
Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.