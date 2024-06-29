ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли

Tекст: Александра Юдина

По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.

Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.

Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.