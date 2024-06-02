  • Новость часаМишустин: Давление Запада не помешает выполнению новых нацпроектов
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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    26 комментариев
    2 июня 2024, 15:04 • Новости дня

    Анонсировано участие Путина в пленарном заседании ПМЭФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

    В частности, 7 июня глава государства примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, передает ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Также на следующей неделе у Путина запланирована встреча с правительством.

    Ранее президент Зимбабве решил участвовать в ПМЭФ.

    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    30 мая 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
    @ Каленский В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею установки на Поклонной горе в Москве памятника из переплавленных советских монет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    О проекте российскому лидеру рассказал белорусский паралимпиец Алексей Талай во время неформальной беседы после церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС.

    «В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян», – сообщил Талай. По его словам, монеты собирались не только в Белоруссии и России, но и в США, Европе, Израиле. В проекте уже принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко, добавил Талай, отметив, что надеется получить монету и от президента России.

    «Хорошая идея, вам спасибо за предложение», – ответил Путин.

    Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» был запущен несколько лет назад. Аналогичный монумент есть в Минске, его установили в 2022 году. Памятник изготовлен из монет, переданных 130 тыс. семей Белоруссии и России. Еще один такой же монумент будет установлен в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Для памятника на Поклонной горе организаторы проекта рассчитывают получить монеты от 5 млн семей.

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    30 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле наградил столетнего ветерана, участника Великой Отечественной войны, дагестанца Ибрагим-Пашу Садыкова, которому ранее было присвоено звание Героя России.

    Садыков был призван на службу в октябре 1941 года в возрасте 18 лет и направлен в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград, передает ТАСС. В 15 км от города он три месяца оборонял от фашистов безымянный разъезд.

    Ветеран принимал участие в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, в Сталинградской и Курской битвах.

    Выступая на церемонии вручения госнаград, Садыков рассказал, что писал письмо главе Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. «Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой. Я написал письмо министру обороны России, я с 1941 по 1945 год на фронтах был, попросил направить меня на Украину на войну защищать Россию», – сказал ветеран.

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    30 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям, американского актера Стивена Сигала наградили орденом Дружбы, его вручил президент Владимир Путин.

    Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, кроме актера орденом Дружбы награждены токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

    Ранее европейская пресса сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала.

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    30 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин наградил Героев России
    Путин наградил Героев России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля.

    Звание Героя России получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий, передает ТАСС.

    Этого звания также удостоен столетний ветеран, участник Великой Отечественной войны, дагестанец Ибрагим-Паша Садыков.

    Героями России и обладателями почетного звания «Летчик-космонавт РФ» стали космонавты – испытатели отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтом им. Гагарина Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор – космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

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    30 мая 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».

    Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

    Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

    Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

    Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.

    Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.

    На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.

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    30 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», – сказал он на встрече с семьями – обладателями ордена «Родительская слава», передает РИА «Новости».

    Путин выразил уверенность, что ситуация в Донбассе и Новороссии стабилизируется и все проблемы будут решены.

    «У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы – с паспортами, как вы рассказали», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания.

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    30 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В жизни нет ничего важнее любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, пожаловалась, что редко видится со своим мужем Андреем.

    «Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни и детей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Путин заявил также, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении.

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    30 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин о СВО: В конечном итоге все встанет на свои места

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конечном счете все встает на свои места, заявил президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    В ходе беседы с российским лидером семья из Донецка призналась, что им было бы легче, если бы десять лет назад они знали, что республика будет включена в состав России и когда закончится спецоперация, передает РИА «Новости».

    «Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места – в жизни, в деле», – ответил Путин.

    Ранее Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России.

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    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

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    1 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО
    Путин пообещал ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой пообещал поручить властям ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников спецоперации.

    По словам российского лидера, внимание на первоочередную важность выполнения задач на передней линии, на линии фронта, передает ТАСС.

    «Безусловно, это все должно быть отрегулировано», – подчеркнул глава государства, заверив, что сделает необходимые распоряжения.

    По его словам, бойцы СВО в фонде «Защитники Отечества» помогают «разбюрократить» принятие решений, там трудятся уже 3,5 тыс. специалистов.

    Также Путин поблагодарил команду фонда за работу.

    «Год исполняется уже работе фонда. Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете», – подчеркнул президент.

    В феврале Путин расширил функции фонда «Защитники Отечества» и поменял главу попечительского совета.

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    30 мая 2024, 22:18 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» получили Золотые Звезды Героев России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин в Кремле наградил Золотой Звездой Героя России капитана Николая Соколова. Кроме того, медаль Героя России получил и подполковник Юрий Абаев. И Соколов, и Абаев являются участниками программы «Время героев».

    Соколов – кавалер трех орденов Мужества. На церемонии награждения он выразил благодарность Путину и «от лица каждого гвардейца» заверил, что «все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», сообщается на сайте программы.

    Путин отметил, что участники специальной военной операции на Украине – «истинная опора и броня России». «Вас поддерживает весь наш народ», – сказал он.

    Абаев был награжден в Мастерской управления «Сенеж». Он заявил, что ему было особенно приятно получить награду в ходе обучения: «Я очень рад, что 83 человека, которые оказались здесь, на программе «Время героев» в числе лучших, присутствовали при этом». Он сказал, что чувствует «гордость за свое подразделение, за свою страну».

    Ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Абаева и Соколова с наградой. Он выразил уверенность, что «военнослужащие, наилучшим образом проявившие себя в ходе боевых действий, после завершения учебы станут высококвалифицированными и эффективными руководителями».

    Программа «Время героев» разработана для участников и ветеранов СВО по поручению президента России. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле. Звание Героя России также получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий.

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    31 мая 2024, 19:17 • Новости дня
    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Политолог Федорова: Федорищев обладает всеми компетенциями для развития Самарской области

    Эксперт объяснила назначение Федорищева врио главы Самарской области

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев обладает необходимыми компетенциями и опытом, чтобы развивать Самарский регион. Также он получил широкие теоретические знания в «школе губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

    «В этом назначении видна системность и логика. Федорищев – далеко не первый врио главы российского региона, который прошел программу кадрового резерва РАНХиГС – так называемую школу губернаторов. В целом хорошие результаты управленцев новой волны позволяют констатировать, что это действительно эффективный инструмент кадровой политики. Система отбора и подготовки высших управленческих кадров, которая сейчас сложилась в стране, хорошо себя зарекомендовала», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Федорищев производит сильное впечатление. Он будет самым молодым врио, но при этом он опытный управленец», – подчеркнула спикер.

    «Что касается его управленческих компетенций, то ранее он работал в Тульской области – это регион, который находится на виду, в зоне особого внимания. И его работа на посту главы правительства была эффективной, результативной. Так что произошедшее назначение – это логичный для него карьерный рост», – резюмировала собеседница.

    В пятницу в ходе рабочей встречи президент Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. «Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», – сказал глава государства.

    Федорищев в ответ отметил, что знаком с Самарской областью по работе в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». «Самара – это очень сильный индустриальный регион. Конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. По работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей», – указал он.

    «Поэтому сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста – и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному и красивому региону становиться еще сильнее», – добавил Федорищев.

    Вячеслав Федорищев родился в 1989 году в Волгодонске Ростовской области. Окончил РАНХиГС по специальности «менеджер организации». Работал в Минэкономразвития РФ, в правительстве Тульской области, где курировал экономический блок и развитие предприятий. Кандидат экономических наук. Федорищев стал самым молодым врио главы российского региона.

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    30 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным

    Мать-героиня Кравцова: Президента искренне интересует проблема многодетных семей

    Мать-героиня Кравцова рассказала о деталях разговора с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Для увеличения числа родителей, готовых завести более трех детей, важно совмещать продвижение традиционных ценностей и финансовой поддержки, сказала газете ВЗГЛЯД мать-героиня Ольга Кравцова. Ранее Владимир Путин встретился по видеосвязи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «Разговор с президентом надолго останется в моей памяти. Беседа выдалась свободной и открытой. Мы сумели задать Владимиру Путину все интересовавшие нас вопросы. Единственное, что немного опечалило: когда пересматривала запись встречи, услышала, что глава государства обратился ко мне по имени. Видимо, что-то хотел спросить. Но у нас дети начали плакать – я отвлеклась. Общаться продолжил муж», – рассказывает Ольга Кравцова, участница мероприятия.

    «В общем, мы немного переволновались. Приятно видеть, что президента искренне интересует проблема многодетных семей. Демографию поднимать необходимо. Нужно продвигать позитивный образ родителей, у которых несколько сыновей или дочерей. Люди должны быть ознакомлены с их положительным примером», – отмечает она.

    «Я сама из многодетной семьи. Для меня подобная жизнь всегда казалась привычной. Что касается финансовой поддержки, то важно понимать, что она является лишь вспомогательным инструментом. Деньги не могут стать причиной, по которой люди хотят завести ребенка, но они упрощают процесс воспитания», – рассуждает собеседница.

    При этом Кравцова отмечает, что для многодетной семьи государственная поддержка имеет весьма важное значение. «Дети посещают разные кружки, секции. Старшим нужно нанимать репетиторов для подготовки к поступлению в университет. Всех еще нужно свозить отдохнуть на природу. Купить им мороженое, в конце концов. То есть речь идет не о роскоши. Все это базовые вещи», – резюмирует Кравцова.

    Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

    Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое или больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26 процентов. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

    Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – напомнил он.

    Во встрече принимала участие мать-героиня Ольга Кравцова и ее муж Евгений из Соснового Бора (Ленинградская область). В их семье 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала на север России.

    Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

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    30 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    Эксперты объяснили популярность нацпроектов среди россиян
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент формирует национальные цели в соответствии с запросами россиян. Граждане ощущают изменения к лучшему, поэтому в обществе фиксируется высокая поддержка нацпроектов. К таким выводам пришли эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Семь национальных целей: какую Россию мы строим».

    В настоящий момент с указом президента о национальных целях знакомы 61% россиян, а их информированность о национальных проектах в целом за пять минувших лет выросла в два раза, сказала Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ.

    Высокую информированность населения о реализации национальных целей и их поддержку объяснил Михаил Шумаков, заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты»: «Люди все чаще замечают положительные перемены вокруг себя. Этим и объясняется высокий уровень поддержки начинаний государства: от 78 до 98% россиян выступают за продолжение действия уже имеющихся программ».

    Эксперт также перечислил несколько областей, в рамках которых граждане чаще всего отмечают изменения к лучшему. «Это развитие дорожной инфраструктуры, позитивные перемены в здравоохранении и в образовании, модернизации объектов культуры и организации мест досуга, заботе о материнстве и детстве, решении демографических проблем», – отмечает Шумаков.

    С тем, что одной из основных задач для национальных проектов является решение демографических задач, согласна Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «В ближайшие годы население будет убывать. Мы должны приложить все наши усилия, чтобы переломить эту тенденцию», – полагает она.

    Особое внимание депутат обращает на нацпроект «Семья». По ее словам, в него будет входить значительный спектр инициатив, затрагивающих детские сады, школы, медицину и туризм. «То есть, нет ни одной отрасли, которая бы ни касалась материнства», – отмечает Буцкая.

    Популярность национальных проектов растет, потому что поставленные президентом цели близки и понятны каждому жителю страны, говорит Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем.

    «Сегодня идет активное обсуждение нововведений в налоговое законодательство. Важно, что средства от налоговых изменений будут направляться как раз на поддержку семей, возможности детей и молодежи, и в целом на региональное социальное развитие», – поясняет она. При этом Линдигрин подчеркивает, что сочетание четко выверенных целей и планов по их достижению позволяют говорить о том, что их реализация до 2030 года реальна.

    Напомним, в семерку национальных целей входят: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация госуправления.

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    Хуситы делают привлекательней Севморпуть

    Западные перевозчики рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу логистическим маршрутам в Красном море, где из-за атак йеменских хуситов количество грузовых судов сократилось на 60%. В пользу СВП играет и фактор глобального потепления, который делает навигацию по этому пути круглогодичной. Однако развитие Севморпути тормозит напряженность в отношениях между США и Россией. Когда СВП станет полноценной мировой транспортной артерией и что это даст России? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии

    Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Наиболее удачные разработки должны быть поставлены на фронт в максимально сжатые сроки. О каких разработках идет речь и какие меры необходимы для интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку»? Подробности

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    Макрон отказывается от последних табу перед Россией

    Идея Макрона об отправке войск на Украину начинает претворяться в жизнь, хоть и не в изначальном виде. Судя по утечкам в прессе, президент Франции уже выбрал момент для официального объявления своей инициативы. Как именно Париж планирует ее реализовать, кого приглашает за компанию – и какая судьба ждет «французских инструкторов» на Украине? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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