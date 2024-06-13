Минченко: Текслер намерен развивать достигнутые Челябинской областью успехи

Политолог Минченко: Текслер представил позитивный образ будущего Челябинской области

Tекст: Олег Исайченко

«Обращение Алексея Текслера к депутатам Законодательного собрания Челябинской области стало фактическим началом его избирательной кампании. Он представил позитивный образ будущего для региона, в котором власть, бизнес и общество совместно, рука об руку, решают проблемы субъекта и работают над его развитием», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Текслеру удалось выправить сложную ситуацию в Челябинской области. Регион долгое время страдал от регулярных конфликтов внутри местной элиты. Но Текслер сумел избавиться от склок и раздоров. Действовал он крайне эффективно. Создал благоприятную среду, в которой все вопросы решаются коллегиально», – подчеркивает эксперт.

По его словам, эти усилия оценили многие региональные политики: «Так, видный и опытный оппозиционер Валерий Гартунг отказался от участия в выборах губернатора и заявил о поддержке Текслера. Единство разрозненных сил стало реальностью в Челябинской области. Пришло время, чтобы развивать достигнутые успехи».

Политолог отметил и качественно новый уровень общения с гражданами, который задал действующий глава региона. «Его цель – прислушиваться к мнению жителей и делать необходимые преобразования на основе их пожеланий. Подобный подход обеспечил Текслеру репутацию умелого лоббиста областных интересов. Данную способность ценят даже на федеральном уровне», – считает эксперт.

«Также он проводит системную, большую работу по развитию региона. Запускает по-настоящему колоссальные проекты. Например, с мертвой точки сдвинулось строительство метрополитена в Челябинске. Действующий глава субъекта нацелен на комплексное развитие вверенных ему территорий. Остается лишь пожелать ему удачи в дальнейшей работе», – резюмирует Минченко.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением перед Законодательным собранием региона. В своей речи он выделил девять приоритетов устойчивого и успешного развития субъекта, которые призваны стать основой всех планов и решений будущих пяти лет.

Первый – труд во благо победы России в конфликте на Украине. По его словам, ради достижения данной цели промышленность, органы власти, общественные организации продолжат всемерно помогать армии. Глава региона также пообещал продолжить поддержку участникам СВО и членам их семей.

Второй – развитие и гармоничная жизнь каждого человека. Речь идет об обеспечении граждан современной медициной, а также качественным и доступным образованием. Кроме того, людям, проживающим в регионе важно предоставить возможности для качественного отдыха и занятий спортом.

Третий – работа, востребованность и самореализация. Речь идет об обеспечении граждан высокими зарплатами, возможностями карьерного роста и становления в любой выбранной сфере. Четвертый – ускоренное технологическое развитие, то есть формирование импортоопережающих объектов промышленности, а также увеличение показателей роботизации и производительности труда.

Пятым приоритетом стало развитие сельского хозяйства. Текслер отметил важность внедрения в данную сферу современных технологий, а также роста урожайности. Кроме того, планируется всесторонне способствовать улучшению уровня жизни в деревнях.

Шестой – инфраструктура качества быта, то есть обеспечение граждан хорошим транспортом, а также модернизация коммунальной сферы.

Седьмой – работа в сфере природосбережения. В регионе продолжат трудиться над сохранением лесов, озер и рек. Отмечается, что все новые производства будут присоединяться к обязательному экологическому стандарту. Еще одним приоритетом – восьмым – стало обеспечение нового облика городов, то есть создание комфортной среды для жизни местного населения.

«Основой основ» стал девятый принцип – счастливые семьи. По мнению Текслера, безусловным приоритетом является социальная политика, направленная на поддержку многодетных родителей и обеспечение их благополучия.