Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Средства ПВО России за сутки сбили МиГ-29 и более 50 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны в последние 24 часа уничтожили украинский истребитель МиГ-29, сообщило Министерство обороны.
Российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 и 51 украинский дрон, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также они перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь снарядов HIMARS и «Ураган».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники украинской армии.
С начала СВО уничтожено 611 самолетов, 276 вертолетов, 25 514 дронов, 528 ЗРК, 16 308 танков и других бронемашин, 1331 машина РСЗО, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов.