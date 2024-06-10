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    10 июня 2024, 13:51 • Новости дня

    ВС России уничтожили бронетранспортеры ВСУ в Николаевке

    ВС России уничтожили два бронетранспортера и до 15 человек личного состава ВСУ в Николаевке

    Tекст: Максим Попов

    ВС России уничтожили два бронетранспортера, а также 15 человек личного состава ВСУ в районе Николаевки в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские войска нанесли мощный удар FPV-дронами по передвижной технике противника в районе Николаевки. Как сообщили местные жители, два бронетранспортера и примерно полтора десятка украинских военных «больше не представляют угрозы», передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов.


    10 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    @ Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет ВСУ в ночь на понедельник нанес удар по цели на территории Белгородской области, что стало первым случаем применения Украиной авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма, сообщает британский телеканал Sky News.

    По данным украинского военного источника, это стало первым боеприпасом ВВС Украины, доставленным по воздуху против цели внутри России, передает РИА «Новости».

    Тип примененного боеприпаса, а также то, было ли это оружие западного происхождения, пока не установлено.

    За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

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    10 июня 2024, 09:42 • Новости дня
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

    Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление сил ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

    Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

    Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

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    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    10 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России

    Tекст: Максим Попов

    Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».

    Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.

    Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.


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    9 июня 2024, 17:53 • Новости дня
    Салливан: ВСУ воспользовались разрешением наносить удары по территории России

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    В интервью телеканалу CBS он заявил, что «не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу». Салливан добавил, что украинские силы применили это разрешение на поле боя, передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Харьковской области уже девять часов длится воздушная тревога, свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Согласно данным украинского издания, в Харькове на фоне тревоги прозвучали взрывы, при этом официальной информации пока не поступало.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что у Харькова не осталось своих собственных источников электроэнергии, он вынужден брать его из других городов.

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    10 июня 2024, 12:31 • Новости дня
    Власти Пакистана отказались от участия в конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Пакистанское правительство не будет участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, сообщил осведомленный источник.

    Отмечается, что данное решение связано с приверженностью Пакистана нейтралитету в отношении украинского конфликта, передает ТАСС.

    Также информатор указал, что этим шагом Пакистан сделал много шагов вперед и взял на себя большое бремя.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    10 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе

    Губернатор Развожаев рассказал о раскрытии диверсий в Севастополе

    Tекст: Вера Басилая

    Все случаи подготовки диверсий против российских военных и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на ПМЭФ.

    По словам Развожаева, все случаи попыток совершить диверсии, направленные на военнослужащих и других лиц, эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, передает РИА «Новости».

    Губернатор напомнил, что в Севастополе работает штаб, где принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

    Развожаев на полях ПМЭФ заявил, что обстановка в городе из-за периодических ракетных и беспилотных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая.

    Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать подъезд многоквартирного дома в Севастополе, где проживал сотрудник Минобороны.

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    10 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Набутова

    Суд отказался снять статус иноагента с журналиста Кирилла Набутова

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Санкт-Петербурге отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова (признан в России иноагентом) об исключении его из реестра иноагентов, сообщили в суде.

    Суд решил отказать Набутову в исковых требованиях, передает ТАСС.

    Кирилл Набутов был включен в реестр иноагентов Минюста России в марте. В апреле журналист обжаловал это решение административным иском в суд, назвав решение нарушением норм российского и международного права.

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    10 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    В аэропорту Казани введены временные ограничения

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

    В аэропорту Казани утром в понедельник введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, передает ТАСС.

    Работа аэропорта Казани была ограничена 3 июня.

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    10 июня 2024, 08:29 • Новости дня
    На Крымскому мосту на 46 минут приостанавливали движение автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается на сервисе по оперативной обстановке на мосту.

    Движение было перекрыто на 46 минут, сейчас оно возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

    Ранее в субботу над Крымом сбили пять дронов и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

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    10 июня 2024, 11:29 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Казани

    Tекст: Вера Басилая

    Аэропорт Казани начал принимать и отправлять авиарейсы, ограничения вводились на три часа, следует из сообщения Росавиации.

    В сообщении отмечается, что временные ограничения на работу казанского аэропорта сняты спустя три часа после из введения, передает ТАСС.

    Ранее аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда.

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    10 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    ВС России за неделю отразили почти 50 атак ВСУ в Луганской области

    Военный эксперт Марочко оценил работу российской группировки войск в ЛНР за минувшую неделю

    Tекст: Максим Попов

    За минувшую неделю российская группировка отразила почти 50 атак ВСУ в Луганской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в отражении атак участвовали подразделения группировок «Север», «Запад» и «Юг». В общей сложности они заблокировали 47 попыток прорвать оборону со стороны ВСУ, что на 14 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что украинские войска потеряли 7085 солдат и наемников, больше всего на Харьковском направлении. Были уничтожены семь танков, 86 орудий полевой артиллерии, зенитная самоходка Gepard, семь полевых складов боеприпасов и свыше 130 различных боевых машин ВСУ.

    Как сообщалось ранее, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление ВС России.

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    10 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам в России, сообщили в Министерстве обороны.

    Дежурными силами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее над Брянской областью были уничтожены три украинских дрона.

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