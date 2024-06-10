Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
ВС России уничтожили бронетранспортеры ВСУ в Николаевке
ВС России уничтожили два бронетранспортера и до 15 человек личного состава ВСУ в Николаевке
ВС России уничтожили два бронетранспортера, а также 15 человек личного состава ВСУ в районе Николаевки в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, российские войска нанесли мощный удар FPV-дронами по передвижной технике противника в районе Николаевки. Как сообщили местные жители, два бронетранспортера и примерно полтора десятка украинских военных «больше не представляют угрозы», передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов.