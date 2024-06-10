КГБ Белоруссии задержал школьников, изготавливавших самодельные бомбы

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ, задержанные узнали о способах изготовления взрывчатых веществ из Telegram-каналов, которые распространяли нацистскую идеологию и поддерживали террористическую группировку ИГИЛ* (запрещена в России).

Отмечается, что на фигурантов вышли после того, как одна из западных спецслужб обратилась в КГБ Белоруссии с просьбой о помощи.

Задержанные школьники не стали отрицать свою причастность к изготовлению бомб.