Столтенберг не увидел «угрозы нападения» на страны НАТО

Tекст: Алексей Дегтярев

Непосредственной угрозы вооруженного нападения на любую страну НАТО не наблюдается, но по мере продолжения конфликта на украинской территории есть нестабильность в Черноморском регионе, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

По этой причине нужно повышать бдительность и усиливать присутствие «на земле и в воздухе».

Есть договоренности об инвестициях в «интегрированную противоракетную оборону» для усиления военных возможностей НАТО, добавил он. Генсек пояснил, что НАТО видит две задачи в украинском конфликте: не допустить эскалации конфликта за пределы Украины и поддержать киевский режим.

«НАТО не ищет конфликта с Россией и считает, что наша поддержка Украины не делает нас стороной конфликта», – подчеркнул Столтенберг.

Планов развертывать силы НАТО на Украине или отправлять технику НАТО в воздушное пространство этой страны нет, заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что ЕС пообещал Украине 1 млн снарядов и «даже близко не выполнил свое обещание».