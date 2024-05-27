В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.6 комментариев
Столтенберг не увидел «угрозы нападения» на страны НАТО
Североатлантический альянс не фиксирует непосредственной угрозы нападения на участников военного блока и не ищет конфликта с российской стороной, заявил генсек объединения Йенс Столтенберг.
Непосредственной угрозы вооруженного нападения на любую страну НАТО не наблюдается, но по мере продолжения конфликта на украинской территории есть нестабильность в Черноморском регионе, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
По этой причине нужно повышать бдительность и усиливать присутствие «на земле и в воздухе».
Есть договоренности об инвестициях в «интегрированную противоракетную оборону» для усиления военных возможностей НАТО, добавил он. Генсек пояснил, что НАТО видит две задачи в украинском конфликте: не допустить эскалации конфликта за пределы Украины и поддержать киевский режим.
«НАТО не ищет конфликта с Россией и считает, что наша поддержка Украины не делает нас стороной конфликта», – подчеркнул Столтенберг.
Планов развертывать силы НАТО на Украине или отправлять технику НАТО в воздушное пространство этой страны нет, заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что ЕС пообещал Украине 1 млн снарядов и «даже близко не выполнил свое обещание».