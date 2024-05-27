Китай выступил за созыв признаваемой Россией и Украиной мирной конференции

Tекст: Ольга Никитина

По ее словам, Пекин придерживается «объективной и справедливой позиции» по поводу кризиса на Украине и поощряет и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование конфликта, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, передает ТАСС.

Ранее Зеленский призывал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии «своим личным лидерством и участием».

Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии стал дипломатической победой России.