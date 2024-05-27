Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.2 комментария
Китай выступил за созыв признаваемой Россией и Украиной мирной конференции
Китай считает, что необходимо созвать международную конференцию, которую бы признавали как Москва, так и Киев, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По ее словам, Пекин придерживается «объективной и справедливой позиции» по поводу кризиса на Украине и поощряет и поддерживает все усилия, направленные на урегулирование конфликта, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, передает ТАСС.
Ранее Зеленский призывал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать саммит в Швейцарии «своим личным лидерством и участием».
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии стал дипломатической победой России.