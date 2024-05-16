Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины

Во время необъявленного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен зашел в один из местных музыкальных клубов, где выступил на сцене. Вместе с одной из киевских групп он исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, а также выразил поддержку Украины со стороны США.



«Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выступил на сцене вполне успешно. Просто потому, что что бы он не делал, он это делает лучше, чем исполняет обязанности министра иностранных дел. Наверное, теоретически он бы мог исполнять обязанности министра еще хуже, чем сейчас, но это потребовало бы уже специальных усилий», – говорит Вассерман.

Вассерман объясняет, что задача госсекретаря США, а данный пост аналогичен должности главы МИДа в большинстве других стран, состоит в принуждении тех государств, куда он прибывает, к соблюдению интересов Соединенных Штатов, пусть даже в ущерб их собственным интересам. На такое, подчеркивает собеседник, все-таки соглашаются далеко не все.

«Руководство террористической организации «Украина» воспринимает как должное любые действия своих нанимателей, а возможность сохранения, соблюдения интересов громадного русского большинства граждан Украины естественным образом не интересует руководство террористов, заточенных под разрушение и уничтожение всего русского. С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно», – считает депутат.

По его словам, действия госсекретаря США нельзя приравнивать к выступлениям перед солдатами деятелей искусств, даже мировых, хотя бы потому, что артисты зачастую не думают о правильности действий из-за недостатка собственной компетенции. Так, например, припоминает он, во времена войны во Вьетнаме многие американские представители эстрады приезжали в страну с выступлениями. Кто-то взывал к миру, например, актриса Джейн Фонда, кто-то поддерживал свои вооруженные силы. В числе выступивших перед солдатами США в то время были американские патриоты – актриса Ракель Уэлч, комик Боб Хоуп и многие другие.

«Главная задача деятелей искусства – это максимально воздействовать на эмоции своей аудитории, а не на ее сознание. И для воздействия на эмоции желательно самому эти эмоции разделять. Так что и тогда большинство деятелей американского искусства вполне активно участвовали в концертах для своих вооруженных сил во Вьетнаме, сохранилось множество фотографий тогдашних звезд кино. Такое поведение естественно, ибо далеко не все они могут правильно оценить поведение своего государства. Что не скажешь про Блинкена, задача которого как раз участвовать в анализе деятельности своего государства и защищать интересы государства, а не только текущие правящие партии», – заключил Вассерман.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала музыкальное выступление Блинкена на Украине паноптикумом и издевательством высшей марки. Она подчеркнула, что либо это был «адский непрофессионализм тех пиарщиков», которые не прочувствовали «остроту момента», либо это произошло намеренно.