Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Путин и Минниханов по ВКС дали старт созданию центра НИОКР «Сибура»
Путин и Минниханов по ВКС дали старт созданию центра НИОКР «Сибура» в Татарстане
Президент России Владимир Путин, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев по видеоконференцсвязи (ВКС) приняли участие в церемонии закладки первого камня в основание центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) «Сибура» в Татарстане.
Выступая на церемонии, гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов указал, что центр призван объединить работу имеющихся девяти научных центров, которые занимаются разнообразными разработками, связанными с биоматериалами, катализом, специальными пластиками, инженерными и строительными материалами, передает ТАСС.
По его словам, центр послужит продолжению работы по созданию полноценного технологического суверенитета с технологической точки зрения, который «будет призван защищать наши основные базовые процессы».
Площадь центра составит 18 тыс. кв. метров, планируемый штат – 300 человек (менее 30% – с учеными степенями). Начало разработки проектной документации – март 2024 года, начало строительных работ планируется на январь 2025 года. Завершить строительство центра предполагается в 2026 году.
Ранее президент Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором власти Татарстана смогли организовать проведение Игр будущего. Слова благодарности он озвучил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.