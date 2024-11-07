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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня

    Путин заявил о формировании нового мирового устройства

    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин: Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен
    Путин: Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

    «Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2024, 13:57 • Новости дня
    Киселев заявил о послании Путина для мира

    Путин формулирует послание для мира, заявил Киселев на Медиафоруме СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

    На Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин формулирует важное послание для всего мира, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Путин, основавший агентство «Россия сегодня», транслирует свое видение мира, а медиагруппа помогает донести его идеи как напрямую, так и косвенно.

    Киселев отметил, что Путин обладает концепцией мироустройства, позволяющей учитывать различные точки зрения.

    «Путин исходит из того, что он не диктует, а слушает и впитывает», – заявил руководитель медиагруппы. По его мнению, понимание Путина способствует пониманию России и мировых процессов, которые президент фактически программирует.

    Также на форуме Киселев рассказал о частых вопросах со стороны представителей СМИ стран БРИКС, в которых они интересуются, что может предложить Россия. Генеральный директор ответил, что Россия предлагает свободу быть собой в условиях многополярности и новых мировых форматов. По его словам, это не более чем просьба к каждому быть самими собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай».

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    7 ноября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

    Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

    Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 20:07 • Новости дня
    Путин заявил, что следующие 20 лет в мире могут стать еще более сложными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    «Непредсказуем современный мир – это уж точно, – подчеркнул российский лидер. – Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным». «А насколько – конечно, зависит от множества, большого количества факторов», – уточнил он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе.

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    7 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о вырождении западного либерализма
    Путин заявил о вырождении западного либерализма
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинств. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    По его словам, угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. «Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    7 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Трампа после выборов президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа с победой, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что контактов с момента избрания Трампа не было. Когда речь зашла о планах на будущие контакты между Путиным и Трампом, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно.

    Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако пояснял, что президент России открыт к диалогу с США. Песков также не исключал возможность общения этих двух политиков до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил, что возникшая после развала СССР монополия Запада под угрозой
    Путин заявил, что возникшая после развала СССР монополия Запада под угрозой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, сейчас под угрозой, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «И Россия, и подавляющее большинство стран как раз стремятся к тому, чтобы укрепить дух международного прогресса и стремления к прочному миру, который составлял стержень развития с середины прошлого столетия», – сказал глава государства. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    «А под угрозой на самом деле совсем другое – под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная им на некоторое время в конце ХХ столетия. Но еще раз хочу это сказать, да и присутствующие здесь, в этом зале, понимают: любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия нужна миру.


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    7 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    «Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».

    «Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.

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    7 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин заявил о нестабильности геополитической ситуации в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ отметил нестабильность геополитической ситуации в мире.

    Путин подчеркнул, что современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, передает ТАСС.

    По его словам, эффективное решение проблем, вынесенных на обсуждение, является ключевым для углубления многостороннего партнерства в странах СНГ и обеспечения коллективной безопасности.

    Путин отметил важность использования прогнозного потенциала совбезов стран СНГ для выявления внешних и внутренних угроз.

    Он подчеркнул необходимость своевременной корректировки стратегических документов, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения в сфере обороны и борьбы с терроризмом и экстремизмом.

    Президент указал, что особое внимание следует уделять противодействию транснациональной преступности, наркобизнесу и нелегальной миграции.

    В своем послании Путин также заявил об общем долге стран СНГ чтить героев Великой Отечественной войны.

    «Наш общий долг – чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме будущим поколениям», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что нынешняя эпоха перемен продлится десятилетия, а не годы.

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    7 ноября 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков пообещал глубокое выступление Путина на «Валдае»

    Песков анонсировал концептуальное выступление Путина на Валдайском форуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выступит на Валдайском форуме с концептуальной и глубокой речью, которая, как ожидается, будет затрагивать мировоззренческие аспекты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящей речи Владимира Путина на Валдайском форуме, передает ТАСС.

    Он отметил, что выступление будет «глубоким, интересным и концептуальным». Песков подчеркнул, что такие выступления традиционно носят мировоззренческий характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

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    7 ноября 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин: Россия нужна миру

    Россия нужна миру, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Совсем недавно коллективный запад, так называемый коллективный запад, предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы – экономической и политической. Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода», – сказал глава государства. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    «Сам факт того, что юбилейный «Валдай» собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя. <...> Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли.

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    7 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Путин не планирует звонить Байдену

    Путин не планировал телефонные переговоры с уходящим с поста Байденом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с уходящим президентом США Джо Байденом, но может затронуть итоги выборов в США на Валдайском форуме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин не собирается проводить телефонный разговор с уходящим американским президентом Джо Байденом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин во время дискуссии на Валдайском форуме может затронуть тему выборов в США.

    Он допустил, что, учитывая формат мероприятия и возможные вопросы от участников, тема выборов в США может быть обсуждена.

    «Можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать», – заявил Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее Песков опроверг публикации о том, что Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа.

    Песков также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.

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    7 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков не исключил возможности общения Путина с Трампом до инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    По словам представителя Кремля, общение Путина с Трампом до инаугурации «не исключено», передает ТАСС.

    Он уточнил, что это зависит от самого Трампа, который ранее заявлял о намерении связаться с Путиным до официального вступления в должность.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Песков также отметил, что пока неизвестно, будет ли Россия представлена на церемонии инаугурации Трампа.

    «Мы пока даже не знаем, кого будут приглашать. Это не к нам вопрос», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что президент России не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США. Представитель также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.

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