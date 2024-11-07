Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин заявил о формировании нового мирового устройства
Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.