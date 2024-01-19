Во Франции призвали распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

Французский политик Филиппо призвал распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

Tекст: Елизавета Шишкова

«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Филиппо добавил, что ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Будапешт больше не получал европейские средства, так как Венгрия «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО», передает ТАСС.

Политик отметил, что на Венгрию из-за этого могут подать в суд.

По словам Филиппо, принадлежность к Евросоюзу заключается в «подчинении и унижении» входящих в него стран.

В связи с этими событиями политик призывал Францию выйти из ЕС.

Напомним, Европарламент поддержал резолюцию по Венгрии, в которой депутаты осудили Будапешт за блокирование поправок в бюджет Евросоюза, включающий расходы на помощь Украине.