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Во Франции призвали распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии
Французский политик Филиппо призвал распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента, критикующую Венгрию, и призвал распустить ЕП.
«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Филиппо добавил, что ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Будапешт больше не получал европейские средства, так как Венгрия «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО», передает ТАСС.
Политик отметил, что на Венгрию из-за этого могут подать в суд.
По словам Филиппо, принадлежность к Евросоюзу заключается в «подчинении и унижении» входящих в него стран.
В связи с этими событиями политик призывал Францию выйти из ЕС.
Напомним, Европарламент поддержал резолюцию по Венгрии, в которой депутаты осудили Будапешт за блокирование поправок в бюджет Евросоюза, включающий расходы на помощь Украине.