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    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    7 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    20 сентября 2023, 06:59

    Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи

    Источник: Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу

    Tекст: Антон Никтин

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в ДНР после выхода в эфир по открытому радиоканалу, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    По словам осведомленного источника, группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200, передает РИА «Новости».

    Он передал видео, на котором двое военнослужащих ВСУ сдаются в плен российским бойцам, выходя с поднятыми руками.

    На вопрос о том, почему сдались, один из украинских военных сказал, что устал воевать. Когда российские военнослужащие спросили, сколько бойцов ВСУ осталось, те ответили: «Отделение» (от шести до 12 человек). По словам источника, позднее выяснилось, что сдавшиеся украинцы оказались мобилизованными.

    В минувшее воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военные на левобережье взяли в плен восемь военнослужащих ВСУ.

    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (18)
    19 сентября 2023, 09:26
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    @ State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование американской газеты The New York Times показало, что удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса «Бук» из подконтрольной Украине Дружковки.

    Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

    Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

    Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

    Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

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    19 сентября 2023, 16:56
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    Украина отказалась от 10 танков Leopard из Германии
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим отказался от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их технического состояния, сообщают источники Spiegel.

    Украинская сторона сообщила в специальный штаб при немецком Минобороны, что прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, сказали собеседники Spiegel, передает ТАСС.

    Отмечается, что из-за отсутствия технического персонала и запчастей переправка этих танков на украинскую территорию бессмысленна.

    Уведомление Украины вызвало беспокойство у немецкого руководства, Минобороны Германии оперативно направило технических экспертов в Польшу для проверки и обслуживания танков. Они установили, что переданные машины на самом деле нуждаются в ремонте.

    Ранее сообщалось, что Дании пришлось взять из музея шесть танков Leopard 1A5 для обучения украинских военных.

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    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (17)
    19 сентября 2023, 12:34
    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог Скачко: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке

    Политолог: Белый дом припугнул Зеленского публикацией NYT об ударе ВСУ по Константиновке
    @ Liu Jie/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США в отношении Владимира Зеленского используют тактику давления. Его припугивают в надежде на то, что он станет более сговорчивым. Если намеки Штатов будут проигнорированы, Белый дом примет решение о «сливе» заигравшегося комика. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке.

    «Владимир Зеленский приезжает в США в состоянии эйфории. Но статья The New York Times, вышедшая в день его визита, призвана немного «попустить» забывшегося наглеца. Американцы не хотят, чтобы его заносило от ощущения собственной важности. Это своего рода намек: нам известен каждый твой шаг, каждое твое движение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Этот материал может стать первой ласточкой демонтажа образа Зеленского в качестве хорошего парня. Коней, конечно, на переправе не меняют, но, кажется, переправа уже оказалась позади. Судя по всему, США хотят перемирия, а уверенности в том, что действующая украинская власть сможет это обеспечить, нет», – отмечает эксперт.

    «В настоящий момент Зеленский устраивает Вашингтон, но у него есть некоторые минусы. И Штаты придерживаются своей давней тактики: на союзника нужно давить до тех пор, пока он не начнет мыслить в правильном направлении», – подчеркивает собеседник.

    «Уже сейчас мнимого «героя нации» пытаются «шугнуть» – то намекают на необходимость выборов, то угрожают контролем над переданными вооружениями. Статья с обвинениями ВСУ – логичный шаг на этом пути. Сейчас администрация Байдена посмотрит, насколько корректно Зеленский понял этот тонкий намек», – считает политолог.

    «Если будут положительные изменения, информационная кампания прекратится, в противном случае выпустят еще один материал, за ним другой. Приписать Украине можно многое. ВСУ далеко не «белые и пушистые». И если мы увидим новые статьи, это будет верным знаком того, что заигравшегося актера «сливают», – резюмирует Скачко.

    Ранее в США заявили о причастности ВСУ к нанесению удара по рынку в Константиновке. Об этом сообщается в расследовании издания The New York Times. В нем отмечается, что атака произошла со стороны подконтрольной Украине Дружковки. По сообщению газеты, снаряд был выпущен из комплекса «Бук».

    Публикация вышла в день приезда Владимира Зеленского в Штаты. Журналисты проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов снаряда. Подчеркивается, что удар был нанесен отклонившейся от траектории ракеты ПВО.

    При этом в материале указано, что украинские власти пытались помешать проведению расследования, однако репортеры сумели добраться до места взрыва. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру снаряду 9М38, который запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах, заснятых камерой наблюдения, видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Украине стороны. За несколько секунд до взрыва заметно отражение боеприпаса на припаркованном автомобиле, он двигался с северо-запада, что также доказал эксперт по взрывчатым веществам.

    По информации издания, за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка. Эту информацию подтверждают и очевидцы, опрошенные журналистами газеты. В статье подчеркивается возможность того, что снаряд мог дать сбой в полете, из-за чего он и не достиг намеченной цели.

    Напомним, российские эксперты уже представляли доказательства причастности ВСУ к удару по Константиновке. Так, авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» писали, что в чатах местных жителей сообщали о пусках двумя украинскими самолетами ракет над Дружковкой, после чего и произошел взрыв на рынке.

    О трагедии высказывался и постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркивал, что в результате действий противника погибли 16 человек, еще 32 пострадали. Он также отметил, что в Организации Объединенных Наций о произошедшем быстро забудут, как это уже было в случае с ударом по Краматорску в 2022 году.

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    19 сентября 2023, 19:32
    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой

    Глава КНШ ВС США Милли заявил о планах Киева продолжить наступление зимой

    Пентагон объявил о планах Украины продолжить наступление зимой
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия продолжит ведение боевых действий в зимнее время, заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

    Со стороны киевского режима не высказывалось намерений прекратить бои зимой, у них есть «стратегическая инициатива» для продолжения контрнаступления, сказал Милли, передает РИА «Новости».

    По его словам, ВСУ в ходе контрнаступления добились «продолжительного успеха». Он указал, что ситуация замедлилась для обеих сторон, по этой причине продвижение идет медленее, чем ожидалось.

    Ранее Милли заявлял, что у ВСУ не получится в ходе контрнаступления вернуть все утерянные территории.

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    19 сентября 2023, 10:34
    МВД Украины сообщило о крупном пожаре на складах во Львове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Площадь пожара на промышленных складах во Львове составила уже 9,4 тыс. кв. метров, всего горят три здания, сообщило МВД Украины.

    «Ликвидация пожара продолжается», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Во Львовской области ночью была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти 2,5 часа. Во Львове произошла серия взрывов. Около 05.40 мск местные власти заявили о пожаре на промышленном складе.

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    19 сентября 2023, 10:00
    Российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о безуспешной попытке ВСУ атаковать на Угледарском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России отбросили украинскую армию на исходные позиции на Угледарском направлении, уничтожены скопления противника на участках в лесополосе, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин заявил, что ВСУ пытались прорваться в районе Приютного и Старомайорского, но были отброшены на прежние позиции, также артиллерия прочесала лесопосадку, где было уничтожено скопление противника, передает ТАСС.

    Также, по словам врио главы ДНР, российским войскам удалось купировать ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайорское и Новодонецкое и отбросить ВСУ на исходные позиции.

    Ранее российские военные отбили атаку ВСУ у Работино.

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    19 сентября 2023, 14:59
    Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили штурмовик Су-25 украинских воздушных сил, сообщили в министерстве обороны России.

    Самолет сбит у поселка Новопокровка в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также российские силы ПВО за сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Уничтожены 38 беспилотников у поселков Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое, Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотника, 437 ЗРК, 11 960 танков и других бронемашин, 1151 машина РСЗО, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    19 сентября 2023, 11:39
    Украина подала в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии во Всемирную торговую организацию из-за решения этих стран запретить импорт зерна.

    «Нам принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить импорт украинских товаров. Именно поэтому мы подаем иски против них в ВТО», – заявила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Politico.

    Свириденко уточнила, что иски вместе с давлением со стороны Еврокомиссии и других государств – членов ЕС «помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними странами».

    По его словам, Киев надеется, что страны снимут введенные ими ограничения и не придется долго выяснять отношения в судах.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

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    19 сентября 2023, 12:48
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    В Пентагоне пообещали скорую доставку танков Abrams на Украину
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обещанные США Киеву танки Abrams в ближайшее время будут доставлены на Украину, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине в Германии.

    «Рад объявить, что танки M1 Abrams, обещанные ранее США, скоро будут на Украине», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что американские танки Abrams будут уничтожены в зоне спецоперации, равно как и другая западная техника.

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    19 сентября 2023, 12:38
    Зеленский впервые с начала СВО полетел за рубеж на украинском спецборте

    Украинские новости: Зеленский впервые с начала СВО полетел за рубеж на украинском спецборте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников, впервые с начала специальной военной операции, сообщило агентство «Украинские новости».

    Украинские СМИ пишут, что для полета в США Зеленский использовал борт государственной авиакомпании «Украина», которая после начала СВО перестала осуществлять перевозки, передает ТАСС.

    Airbus A319, на котором прилетел Зеленский в Нью-Йорк, был куплен во времена президента Виктора Ющенко в 2005 году и считается самым новым в парке компании. Всего, по данным СМИ, в государственном авиапредприятии «Украина» в 2015 году было шесть самолетов и вертолетов: Airbus A319, Ан-74, два Ан-148 и два Ми-8.

    Отмечается, что до этого времени президент Украины летал на чартерных рейсах западных партнеров.

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    19 сентября 2023, 14:50
    В ЕС усомнились в трезвости украинского чиновника после слов об иске в ВТО

    Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости украинского чиновника после слов об иске ВТО

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломат Европейского союза усомнился в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качки из-за его заявления о плане начать процесс подачи жалобы во ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна.

    Издание пишет, что дипломат возмутился угрозами Качки, и усомнился, что украинский чиновник был трезв, когда делал подобные заявления, передает RT со ссылкой на Politico.

    Между тем замминистра экономики Украины в ответ на удивление европейского дипломата отметил, что в Евросоюзе не были готовы к «ясным формулировкам» от Украины.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии  из-за запрета ввоза украинского зерна.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 00:53
    В Польше сообщили об отмене встречи Дуды с Зеленским на полях ГА ООН

    Rzeczpospolita: Встреча президентов Польши и Украины Дуды и Зеленского на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке отменена

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН отменена, сообщило польское издание Rzeczpospolita.

    Как отмечается в публикации, польский лидер не исключает проведения встречи «позже». Издание полагает, что эта встреча должна была иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник Киев подал иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна с Украины. После этого польский президент Анджей Дуда напомнил Киеву, что Польша является транзитной страной для передачи помощи Украине. В тот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер объявил о прекращении выплат пособий гражданам Украины с начала 2024 года.

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    19 сентября 2023, 23:33
    Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО по поводу зерна «верхом наглости»

    Экс-премьер Словакии Фицо назвал «верхом наглости» иск Украины в ВТО по поводу запрета поставок сельхозпродукции

    Tекст: Антон Никитин

    Жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запрета на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и подтверждением, что Украина является несерьезным партнером, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина. По его словам, правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает, передает РИА «Новости».

    «Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным», – добавил Фицо.

    Во вторник Украина подала иски против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО из-за решения этих стран запретить импорт зерна. В прошлую пятницу Еврокомиссия решила не продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины, после чего Польша, Венгрия и Словакия объявили о запрете ввоза украинской сельхозпродукции.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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