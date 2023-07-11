Лавров назвал причину продолжения боевых действий на Украине

Лавров объяснил продолжение боевых действий на Украине стремлением Запада нанести России стратегическое поражение

Вооруженное противостояние на Украине не прекращается, поскольку Запад продолжает стремиться к тому, чтобы нанести России стратегическое поражение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров полагает, что боевые действия не прекратятся, пока «Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», передает ТАСС со ссылкой на индонезийскую газету Kompas.

Как отметил министр, сейчас «нет признаков изменения такой позиции», США «и их вассалы» не прекращают «лихорадочно накачивать Украину оружием». Они подталкивают Киев к продолжению боевых действий, сказал Лавров. Он указал на игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран, а также на заявления Киева, что «никакие посредники сейчас не нужны».

Лавров заявил, что под видом так называемой формулы мира выдвигается «набор ультимативных требований к России, включающий организацию судилища над ее военно-политическим руководством и отъем материальных активов в качестве «репараций». Он подчеркнул, что такой подход «не имеет ничего общего с урегулированием».

Комментируя стремление Украины и Запада «собрать некий «саммит мира» для «легитимизации этих подходов», Лавров выразил уверенность, что «в Индонезии прекрасно понимают вредоносную подоплеку подобных планов и не поддадутся на лживую риторику сторонников войны до последнего украинца».

Лавров отметил, что Москва при этом не считает «нынешний этап международных отношений» новой холодной войной. По его словам, речь идет о «становлении многополярного миропорядка» и попытке Запада удержать гегемонию. Запад подрывает мировую продовольственную и энергетическую безопасность, а средства, «которые могли быть направлены на содействие международному развитию», сейчас «сгорают в виде тысяч тонн военной техники и боеприпасов, поставляемых украинским неонацистам», сказал глава МИД России.

Напомним, по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе было объявлено, что страны альянса утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины. Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса.