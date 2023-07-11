Reuters: США не сумели заменить Индии Россию как поставщика вооружений

Индия не прекращает сотрудничество с Россией как с одним из главных поставщиков оружия, вместе с тем она готова сотрудничать и с Соединенными Штатами, пишет Reuters.

В последние 20 лет Индия закупила оружия более чем на 60 млрд долларов, из них почти 39 досталось России, утверждает Reuters, передает РИА «Новости».

Посол США в Индии Эрик Гарсетти указал, что американская сторона увеличила для индийской доступ к военным технологиям, отдав приоритет в обход части союзников. Индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре указал, что договоренности, заключенные в ходе визита премьера Индии Нарендры Моди в США, не говорят об отходе Нью-Дейли от Москвы.

По его словам, «большой разворот» от России может занять десятилетия.

Также Индия находится в альянсе QUAD (США, Япония и Австралия), это усиливает ее связи с Западом, но не заменяет отношений с Россией.