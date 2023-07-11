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Reuters: США не сумели заменить Индии Россию как поставщика вооружений
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Индия не прекращает сотрудничество с Россией как с одним из главных поставщиков оружия, вместе с тем она готова сотрудничать и с Соединенными Штатами, пишет Reuters.
В последние 20 лет Индия закупила оружия более чем на 60 млрд долларов, из них почти 39 досталось России, утверждает Reuters, передает РИА «Новости».
Посол США в Индии Эрик Гарсетти указал, что американская сторона увеличила для индийской доступ к военным технологиям, отдав приоритет в обход части союзников. Индийский эксперт по безопасности из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре указал, что договоренности, заключенные в ходе визита премьера Индии Нарендры Моди в США, не говорят об отходе Нью-Дейли от Москвы.
По его словам, «большой разворот» от России может занять десятилетия.
Также Индия находится в альянсе QUAD (США, Япония и Австралия), это усиливает ее связи с Западом, но не заменяет отношений с Россией.
Эксперты: На поставки ВСУ кассетных боеприпасов Россия ответит своим арсеналом
Эксперты: РФ сможет ответить на использование ВСУ американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения
Россия сможет ответить на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения, выразили мнение авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
На Украину будут направлены кассетные снаряды М864, предназначенные для американской ствольной артиллерии калибра 155-мм, например гаубиц М777, потому что иначе ВСУ останутся вообще без артиллерийских снарядов, что грозит киевскому режиму Зеленского поражением, пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
При этом эксперты обращают внимание, что после решение США поставить Украине кассетные боеприпасы у ВС России больше нет моральных ограничений на их применение.
У России имеются кассетные авиабомбы класса РБК-250/500, реактивные снаряды с кассетной боевой частью к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также кассетные головные части к ракетам комплекса «Искандер», и некоторые другие боеприпасы, причем в количестве, несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США и тем более Украины.
При этом особенно сильный поражающий эффект кассетные виды боеприпасов имеют при применении в обороне, против наступающей техники и живой силы противника. Для ВСУ это будет означать значительное увеличение потерь, особенно в живой силе.
Ранее в МИД России назвали решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются их особенности и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России
Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС.
«Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией.
При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии.
Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей.
Зеленский сказал, как Байден мог бы закончить конфликт за пять минут
Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, заставив Киев сдать территории
Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву.
Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Байден предупредил Си Цзиньпина после визита в Москву о зависимости КНР от Запада
Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций
Президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о зависимости Китая от инвестиций Запада.
Это заявление глава США сделал после того, как лидер Китая встретился с российским президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года, сообщает телеканал CNN, передает Reuters.
Джо Байден созвонился с китайским лидером сразу после, напомнив ему, что Пекин полагается на западные инвестиции, он сказал ему «быть осторожнее», передает РБК.
«Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – отметил Байден.
Ранее Байден без подробностей заявил, что Китай якобы имеет «колоссальные проблемы».
В Конгрессе США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов
Против решения администрации США передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов
Против решения администрации Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов, говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей США Прамилы Джаяпал.
Конгрессмены в специальном письменном заявлении напомнили, что кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН, передает ТАСС.
Кроме того, конгрессмены указали, что Конгресс Соединенных Штатов с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов.
Американские законодатели подчеркнули, что давно призывают исполнительную власть в США подписать эту Конвенцию ООН, а администрацию президента США Джо Байдена – не участвовать в какой бы то ни было передаче кассетных боеприпасов.
Конгрессмены в своем заявлении привели мнение экспертов о том, что в случае использования кассетных боеприпасов вероятность оставить опасные неразорвавшиеся материалы зависит от нескольких факторов и потенциально гораздо выше, чем оценивает Пентагон.
Американские законодатели подчеркнули, что не существует такого понятия, как безопасная кассетная бомба, и применение или передача их для применения вредит международным усилиям по ликвидации этих опасных боеприпасов.
Конгрессмены заявили, что история применения кассетных боеприпасов Соединенными Штатами – особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии – должна помешать Вашингтону повторить ошибки прошлого.
Американские законодатели подчеркнули, что кассетные боеприпасы несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению. Конгрессмены указали, что позиция Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия.
Ранее в МИД России назвали решение США передать Киеву кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.
В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в администрации США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы ДНР Пушилин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.
Напомним, в Демпартии осудили решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
Посольство России: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
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Администрация США фактически призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине, заявило посольство России в Вашингтоне.
Так в диппредставительстве прокомментировали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов.
В заявлении посольства в Telegram говорится, что Кирби «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта». Уточняется, что американский чиновник заявил, что от оружия, поставленного США, будут гибнуть мирные граждане.
«В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – отмечает посольство.
Логика США в решении о поставках кассетных бомб, если она и прослеживается, то сводится к принципу «хуже уже не будет», добавляют дипломаты. По их словам, руками украинских граждан США готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ.
Усилия США направлены на реализацию «несбыточной мечты о стратегическом поражении» России, которая, борясь с киевскими преступниками, защищает свой народ и свою землю, заключили в диппредставительстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Эксперты отмечали, что Россия сможет ответить на использование вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения.
В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
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Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.
Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».
Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.
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Американский генерал заявил об утрате влияния Запада в Грузии
Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии
Запад потерпел неудачу в Грузии, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.
Ходжес в интервью польскому порталу Interia заявил, что прежде «оптимистично» относился к Грузии, однако Запад и НАТО «потерпели неудачу» в этой стране, передает РИА «Новости».
Американский генерал считает, что Североатлантический альянс упустил свой шанс в Грузии. В случае с республикой НАТО находится в куда худшем положении, чем три-пять лет назад, уверен он.
По его словам, Запад не был последовательным в оценках значения экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, а также в других вопросах, которые являются частью комплексной стратегии НАТО.
Эксперты отмечали ранее, что Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада.
США напомнили о возможности России уничтожить Нью-Йорк «одним махом»
Rebelion: Всего один российский «Посейдон» способен уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси
Всего один ядерный подводный беспилотник «Посейдон» способен «одним махом уничтожить» штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами, пишут испанские СМИ.
Обозреватель Хуанлу Гонсалес в статье для издания Rebelion подчеркнул, что «никто в здравом уме» не стал бы развязывать войну против России, которая обладает обширным и разнообразным ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».
Ядерная доктрина России предусматривает, что применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а Запад предпочитает умалчивать об этом, умышленно разжигая конфликт, пишет Гонсалес.
Москва ранее заявила, что не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях «Посейдонов», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Пушилин обвинил Байдена в причастности к военным преступлениям
Пушилин: Байден решением передать Украине кассетные боеприпасы расписался в причастности к военным преступлениям
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден принятием решения о передаче Украине кассетных боеприпасов открыто расписался в причастности к военным преступлениям, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Врио главы ДНР заявил ТАСС, что президент США открыто расписывается в своем участии в военных преступлениях. Пушилин напомнил, что Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям ДНР и ЛНР, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать.
Врио главы ДНР отметил, что такой шаг Байдена вызвал осуждение не только у политических оппонентов, но и у союзников президента США по альянсу, а также у правозащитных организаций, и у международного сообщества в лице генсека ООН Антониу Гутерриша.
«В этой ситуации интереснее понять, что заставило Байдена пойти на такой шаг», – сказал Пушилин.
Накануне Белый дом объявил о решении передать Украине кассетные боеприпасы. При этом Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой обычных снарядов у самих Соединенных Штатов. В свою очередь в МИД напомнили, как в администрации США называли применение кассетных бомб военным преступлением.
В Китае объяснили подоплеку решения Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов
Global Times: США передадут Украине подлежащие утилизации кассетные боеприпасы
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Американский президент Джо Байден принял решение передать кассетные боеприпасы Украине, чтобы не заниматься ликвидацией запасов, у которых истекает срок годности, пишут китайские СМИ.
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times напомнил, что США начали производить кассетные боеприпасы еще в годы холодной войны. По его словам, эти боеприпасы накопились у США в большом количестве, а сейчас срок их годности подходит к концу, передает РИА «Новости».
Специалист считает, что Белый дом передает бомбы украинским националистам, чтобы не утилизировать их. При этом решение принималось, несмотря на возможные жертвы среди гражданского населения, подчеркнул Сун Чжунпин.
Москва ранее назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы.