ЦБ повысил для банков нормативы обязательных резервов

ЦБ с 1 июня повысил для банков нормативы обязательных резервов в рублях, в дружественных и в недружественных валютах

Банк России с 1 июня 2023 года повысил для банков нормативы обязательных резервов в рублях и дружественных валютах на 0,5 процентного пункта (п. п.), в недружественных валютах – на 1 п. п.

ЦБ с 1 июня повысил на 0,5 п. п. (до 4,5%) нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Также на 0,5 п. п. (до 6%) для всех банков увеличены нормативы резервов по всем категориям обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). Нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран возросли на 1 п. п., до 8,5%, передает ТАСС.

При этом норматив обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остался без изменения – на уровне 1%. Такая мера направлена на сохранение тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций.

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