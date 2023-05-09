Сенатор: Пусть Зеленский тренируется ставить подпись под актом о капитуляции

Сенатор Долгов посоветовал Зеленскому потренироваться ставить подпись под актом о капитуляции

Сенатор Константин Долгов обратил внимание на то, что пока в России воздают почести погибшим во Второй мировой войне героям, президент Украины Владимир Зеленский отменяет празднование 9 Мая на подконтрольной ему части Украины, и это ему припомнят после окончания СВО.

«Зеленский пытается переписать, а то и вовсе забыть историю. Так пусть тренируется ставить свою подпись, потому что его следующим документом станет акт о капитуляции», – заявил сенатор газете ВЗГЛЯД.

Долгов выразил уверенность в том, что люди, которым сейчас не позволяют открыто отмечать День Победы, скоро получать возможность делать это свободно, потому что праздник снова станет государственным во всех странах после окончания спецоперации.

Во вторник в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза.