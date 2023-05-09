Сенатор: Пусть Зеленский тренируется ставить подпись под актом о капитуляции

|
9 мая, вторник | Последнее обновление — 19:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия пообещала дать должный ответ на срыв церемонии возложения венков в Варшаве
Разделы
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
Подробности...
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
Подробности...
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Сенатор: Пусть Зеленский тренируется ставить подпись под актом о капитуляции
Сенатор Долгов посоветовал Зеленскому потренироваться ставить подпись под актом о капитуляции
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сенатор Константин Долгов обратил внимание на то, что пока в России воздают почести погибшим во Второй мировой войне героям, президент Украины Владимир Зеленский отменяет празднование 9 Мая на подконтрольной ему части Украины, и это ему припомнят после окончания СВО.
«Зеленский пытается переписать, а то и вовсе забыть историю. Так пусть тренируется ставить свою подпись, потому что его следующим документом станет акт о капитуляции», – заявил сенатор газете ВЗГЛЯД.
Долгов выразил уверенность в том, что люди, которым сейчас не позволяют открыто отмечать День Победы, скоро получать возможность делать это свободно, потому что праздник снова станет государственным во всех странах после окончания спецоперации.
Во вторник в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов
Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».
Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
|
|
Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
|
|
День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Жена Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»
Бывшая первая леди Украины Марина Порошенко во время выступления на мероприятии благотворительного фонда своего супруга допустила оговорку и обвинила украинские власти в страданиях украинского народа.
На видео, опубликованном Youtube-канале «Новини.LIVE», Марина Порошенко заявляет, что Украина «страдает от украинского нашествия», передает РИА «Новости».
Похожие оговорки допускал и ее муж, бывший президент Украины Петр Порошенко. Например, в 2019 году он заявлял о необходимости сохранить страну и ее обороноспособность, чтобы «дать отпор украинскому агрессору». После этого он исправил оговорку. А годом ранее Порошенко заявлял, что землю в Крыму и Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
|
|
Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам ВСУ
Российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В итоге все цели были достигнуты, а объекты поражены.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по ВСУ
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по скоплениям украинских войск
Россия в последние дни использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения объектов вооруженных сил Украины, сообщили военкоры.
Накануне ракеты били по целям под Харьковом, где были выявлены скопление сил ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
«Для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры», – заявили «Военкоры Русской Весны».
Напомним, в понедельник вечером взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Новый посол Украины в Германии «растоптал наследие» своего предшественника
Экс-посол Украины в Германии Мельник осудил отказ нынешнего посла Макеева возложить цветы к советским мемориалам
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, который был послом в Германии, заявил, что нынешний украинский посол в Берлине Алексей Макеев «топчет ногами» его «наследие».
Мельник заявил, что семь лет «потом и кровью» работал на должности посла, а сейчас Макеев «бросил перчатку» ему «в лицо». Мельник считает «непростительной ошибкой» отказ Макеева «от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая». А отказ Макеева от «давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора» Мельник назвал «пощечиной предкам», передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.
Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей.
Военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая
Военкоры сообщили о переносе возможного украинского контрнаступления с 9 мая
Согласно поступающим сведениям, вооруженные силы Украины решили не начинать наступление во вторник, 9 мая, сообщили военные корреспонденты.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», об этом говорят в чатах сами украинские военные.
При этом в любом случае контрнаступление «ожидается со дня на день», передает канал «360».
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Путин: Против России развязана война
|
|
Против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим, заявил президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве.
Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация находится на переломном рубеже, передает ТАСС.
Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.
Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным, передает РИА «Новости» слова главы государства.
При этом российский лидер подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о свое исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».
«С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», – сказал Путин.
В Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы собрались руководители бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве
МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве
|
|
Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.
При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.
Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили
|
|
На параде Победы в Москве 9 мая 2023 года впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак».
Специальное транспортное средство на базе автомобиля «КамАЗ», как объяснили во время трансляции парада (после 42-й минуты), предназначено для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Колонну возглавлял майор Евгений Норин.
Кроме того, на парад вышли новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак», оборудованная обитаемой башней с пулеметом. Машины впервые принимали участие в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танков Т-34, который считается символом Победы и по традиции открывает парад, передает ТАСС.
Также по Красной площади проехал бронеавтомобиль для спецподразделений «Тигр-М», вооруженный гранатометом и пулеметом, и бронетранспортер БТР-82А.
В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны проходит более 100 единиц техники, часть которой задействована в ходе спецоперации на Украине.
Во вторник на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствует на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, Путин заявил, что против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
|
|
Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
|
|