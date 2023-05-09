Россияне передали автомобили военнослужащим ста подразделений

Россияне передали в подарок автомобили военнослужащим более ста подразделений

В Ростове-на-Дону представители «Народного фронта» передали военнослужащим более ста подразделений автомобили, собранные жителями регионов для нужд СВО.

Два железнодорожных состава с автомобилями для бойцов СВО прибыли в Ростов-на-Дону из 46 регионов России. Жители различных регионов собрали к 9 мая 252 автомобиля, для перевозки машин задействовали 131 вагон ОАО «РЖД».

Рекордсменами по сбору автомобилей стали Хакасия и Тува, они собрали для воинских подразделений и подарили бойцам 65 автомобилей. Некоторые автомобили не просто отдавали, но и переделывали, учитывая пожелания участников СВО.

Житель Коми Иван Чураков сдал свою «Ниву» для нужд спецоперации, он признался, что не знал, что делать с автомобилем, а тут предоставилась возможность помочь российским бойцам. «Ребятам на фронте она пригодится, пусть принесет удачу», – заявил Иван Чураков.

По признаниям участников сбора, решение отдавать свои машины на помощь ребятам на фронте приходило осознанно, и согласовано в семье.

Также в машины для военных загрузили медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи.

Бывшие владельцы автомобилей пожелали бойцам удачи на фронте и приехать с победой пусть не на этих же машинах, но, главное, живыми.