Россияне передали автомобили военнослужащим ста подразделений

|
9 мая, вторник | Последнее обновление — 16:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили 700 украинских военных
Разделы
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
Подробности...
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
Подробности...
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Россияне передали автомобили военнослужащим ста подразделений
Россияне передали в подарок автомобили военнослужащим более ста подразделений
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Ростове-на-Дону представители «Народного фронта» передали военнослужащим более ста подразделений автомобили, собранные жителями регионов для нужд СВО.
Два железнодорожных состава с автомобилями для бойцов СВО прибыли в Ростов-на-Дону из 46 регионов России. Жители различных регионов собрали к 9 мая 252 автомобиля, для перевозки машин задействовали 131 вагон ОАО «РЖД».
Рекордсменами по сбору автомобилей стали Хакасия и Тува, они собрали для воинских подразделений и подарили бойцам 65 автомобилей. Некоторые автомобили не просто отдавали, но и переделывали, учитывая пожелания участников СВО.
Житель Коми Иван Чураков сдал свою «Ниву» для нужд спецоперации, он признался, что не знал, что делать с автомобилем, а тут предоставилась возможность помочь российским бойцам. «Ребятам на фронте она пригодится, пусть принесет удачу», – заявил Иван Чураков.
По признаниям участников сбора, решение отдавать свои машины на помощь ребятам на фронте приходило осознанно, и согласовано в семье.
Также в машины для военных загрузили медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые на передовой вещи.
Бывшие владельцы автомобилей пожелали бойцам удачи на фронте и приехать с победой пусть не на этих же машинах, но, главное, живыми.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве прогремело не менее трех серий взрывов
Воздушная тревога была объявлена во вторник утром на всей территории Украины, в Киеве прогремело не менее трех серий взрывов, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога была объявлена с 03.33 мск сперва на юге и востоке Украины, затем – в Киеве, центральных и северных регионах, а после них – и на западе страны. Режим тревоги продолжался почти 1,5 часа, передает ТАСС.
По данным украинских СМИ, в городе прогремело три серии взрывов. О взрывах сообщает и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, взрыв был «очень сильный».
Очевидцы рассказали о сильных взрывах в Оболонском и Голосеевском районах. «Ближе к центру виднеются столбы дыма», – заявил один из них.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Госдеп прокомментировал планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру
Госдеп США: Вашингтон не одобряет удары по гражданским ни в России, ни на Украине
США не одобряют нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России или на Украине, заявил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.
Патель заявил, что у США позиция неизменна: Вашингтон не одобряет удары по гражданским лицам в любой части света, будь то в России или на Украине, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сочли чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по ВСУ
Военкоры сообщили о российских ударах «Искандерами» по скоплениям украинских войск
Россия в последние дни использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» для поражения объектов вооруженных сил Украины, сообщили военкоры.
Накануне ракеты били по целям под Харьковом, где были выявлены скопление сил ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
«Для остановки наступления ВСУ Россия бросила в бой «Искандеры», – заявили «Военкоры Русской Весны».
Напомним, в понедельник вечером взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Российские войска ударили по складам и резервам ВСУ
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по складам и резервам ВСУ
Российские военные нанесли высокоточным оружием сосредоточенный удар складам боеприпасов и резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Минобороны, удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.
В итоге все цели были достигнуты, а объекты поражены.
Напомним, в понедельник вечером сообщалось о взрывах в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска), в Сумской области Украины, а также в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Россия взяла под контроль подходы к островам в устье Днепра в Херсонской области
Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области
|
|
Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив взяты под полный контроль российскими войсками, сообщил источник.
В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых зафиксированы удары планирующими боеприпасами по украинским позициям на островах Черкесский и Большой. Источник РИА «Новости» заявил, что теперь украинских военных «там нет, а все подходы контролируются», у вооруженных сил Украины нет шансов вновь закрепиться на островах. Кроме того, источник сообщил, что украинские диверсанты на семи скоростных катерах пытались «высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки». Подразделения российских войск пресекли высадку.
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении бомбардировочная авиация нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам ВСУ. Российской ПВО перехвачены реактивный снаряд РСЗО HIMARS и украинский беспилотник. На червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка выявила перемещение украинских военных, по которым после этого нанесли удары авиация и артиллерия.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сорваны попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях у населенных пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка. Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по районам сосредоточения бригад украинской территориальной обороны у Красного Хутора, Веселовки, Охримовки. Также у Волчанска уничтожено артиллерийское орудие Д-30 ВСУ, а в районе Доброго Поля сбит украинский разведывательный беспилотник, передает ТАСС.
Напомним, накануне официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 625 украинских военных и наемников.
Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Российские военные в Артемовске (украинское название – Бахмут) подтянули резервы и начали штурмовать последнюю цитадель Вооруженных сил Украины, идут тяжелые бои, сообщили военкоры.
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске.
Ранее Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» останется на позициях в Артемовске еще несколько дней несмотря на то, что бойцы пока получили только 10% от запрашиваемых снарядов.
До этого Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска.
Запорожская область прекратила выдворять жителей за антироссийскую деятельность
Балицкий сообщил о прекращении практики выдворения жителей за антироссийскую деятельность в Запорожской области
С мая в Запорожской области отменили практику выдворения жителей на подконтрольную украинским войскам территорию за антироссийскую деятельность, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий указал, что Совбез России принял соответствующее решение. Указ подписан в начале мая, передает ТАСС со ссылкой на канал «Крым 24».
Напомним, практика выдворения действовала в регионе с лета. Так, в октябре на подконтрольную Украине территорию выдворили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, который признался в связях с СБУ.
New York Times получила Пулитцеровскую премию за «расследование» событий в Буче
NYT получила Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» за «расследование» событий в Буче
Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» получили журналисты New York Times за «восьмимесячное визуальное расследование» событий в киевском предместье Буча.
New York Times утверждает, что якобы смогла выявить российскую воинскую часть, которая причастна к событиям в Буче, передает ТАСС.
Кроме того, сотрудники Associated Press получили Пулитцеровскую премию в номинациях «За служение обществу» и «Фотография к срочным новостям» за освещение конфликта на Украине, в частности, в Мариуполе, передает РИА «Новости».
Напомним, в апреле 2022 года в СМИ и соцсетях опубликовали фото и видео с телами погибших в городе Буча в Киевской области. По версии Украины и ее союзников, ответственность за убийства якобы лежит на российских войсках. Однако пока российские войска находились в городе, никакой информации о массовых расправах не поступало. Более того, об этом не заявлялось, даже когда российские войска уже вышли из Бучи. 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении сообщал, что в городе не осталось российских военных, но не говорил ни о каких трупах на улицах.
В Минобороны России подчеркивали, что пока город находился под контролем российских военных, от их действий не пострадал ни один житель. В Минобороны подчеркивали, что войска России полностью покинули Бучу 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.
Взрывы прогремели в Харькове и в окрестностях Днепра
В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска) произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, в Харькове прогремели три взрыва, передает РИА «Новости».
Также воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, сирены звучат в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что взрывы прогремели «в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в областных центрах». По его словам, российские удары «наносятся по скоплению живой силы и технике нацистов».
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации.
В офисе Зеленского допустили, что «контрнаступление» может длиться месяцы
Украинское контрнаступление может занять месяцы, поскольку это не одна решающая битва, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, контрнаступление – это ряд мер, которые могут быть как более удачными, так и менее, передает ТАСС.
Ранее британские СМИ писали, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению вооруженных сил Украины (ВСУ).
Работу блоков на ЗАЭС приостановили из-за непредсказуемых действий Киева
Работа блоков на Запорожской атомной станции (АЭС) приостановлена из-за непредсказуемых действий со стороны Киева, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
В интервью телеканалу «Крым 24» Балицкий объяснил, что атомные реакторы приостановлены из-за «манипуляций» с уровнем воды в Каховском водохранилище: Киев начал «сбрасывать воду с плотин». По его словам, пятый реактор находится в горячем резерве, работа блоков будет приостановлена.
«Неизвестно, что эта обезьяна с гранатой может исполнить», – приводит РИА «Новости» слова врио главы Запорожской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра.
Появилось первое видео Прилепина после покушения
Захар Прилепин впервые после покушения появился на видео и поздравил россиян с Днем Победы
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил писателя Захара Прилепина в больнице и записал на видео его поздравление с Днем Победы.
Видео с Прилепиным губернатор разместил в своем Telegram-канале. Он написал, что писатель передает всем привет и чувствует себя хорошо.
«По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется», – отметил Никитин.
Сам Захар Прилепин обратился на видео к родным, близким и всем россиянам.
«Работаем потихоньку, и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим, все зло будет порублено и порушено! Нас никакие преграды не пугают! С Победой!» – заявил писатель.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Захар Прилепин находится в нормальном состоянии.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Украина обстреляла Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об украинском обстреле Валуйского городского округа
Валуйский городской округ находится под обстрелом вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в областном центре решено отменить праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности.
Гладков сообщил в Telegram, что в селе Казначеевка снаряд «попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла», но пострадавших нет. В селе Бирюч «повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи». Кроме того, «над городом Валуйки системой ПВО была сбита ракета»
Демидов отметил, что с учетом событий в «приграничных районах» принял решение о «переносе праздничных мероприятий». «Уверен, вы со мной согласитесь – рисковать не стоит», – заявил он в соцсети «ВКонтакте», сообщив, что проведут только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравлением ветеранов.
Напомним, Шебекино в Белгородской области подверглось массированному обстрелу ВСУ, в результате пострадали пять мирных жителей. В апреле Гладков сообщил, что в городе не будут проводить парад – власти решили избегать скопления техники и военнослужащих.
Взрывы прозвучали в Сумской области Украины
После воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумской области Украины
В Сумской области Украины, где была объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее воздушную тревогу, объявленную в ряде областей Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, отменили, передает ТАСС.
Напомним, взрывы произошли также в Харькове и в окрестностях Днепра (Днепропетровска). Кроме того, сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Запорожье.
Артисты театра Табакова поздравили с Днем Победы ветеранов СВО в госпитале
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и народный артист России Владимир Машков поздравили ветеранов СВО, проходящих лечение в госпитале имени П.В. Мандрыка, с наступающим Днем Победы. Также перед ними выступили артисты театра Табакова.
«Фонд уделяет большое внимание привлечения ветеранов к патриотическому воспитанию молодежи. Также очень важно дать обществу возможность с должным уважением и благодарностью относиться к ветеранам. Я хочу, чтобы мы помнили, что в каждом из нас течет кровь народа, который никогда и никем не был не побежден. Это доказывали и наши отцы, и наши деды и прадеды, а сегодня это вы», – заявила Цивилева.
Народный артист России, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков пожелал восстановления здоровья находящимся в госпитале. Артисты театра Табакова исполнили известные песни о Родине и поддержали ветеранов.
Во время концерта с речью к ветеранам обратился генерал-майор Степан Тушкевич – частник ВОВ, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук и профессор военной истории. Он в возрасте 105 лет является действующим ведущим научным сотрудником Института военной истории Минобороны РФ. Генерал-майор поблагодарил ветеранов за отвагу и пожелал бойцам скорейшего выздоровления.
Анна Цивилева и Владимир Машков навестили ветеранов в палатах, где обсудили с ними вопросы медицинской реабилитации и лекарственного обеспечения. Проходящие лечение в госпитале ветераны СВО получили подарки от фонда «Защитники Отечества».
На праздничную программу также были приглашены все другие пациенты и персонал госпиталя.
|
|