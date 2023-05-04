Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль

Политолог: Развитие производства и научного кластера в Нижегородской области видно невооруженным глазом

Политолог Манойло перечислил достижения нижегородского губернатора Никитина в управлении регионом

Активное вовлечение Нижегородской области в социальные программы помощи участникам СВО и их семей, помощь новым субъектам и успехи в экономическом развитии региона были высоко оценены президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому глава государства выразил поддержку губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на предстоящих выборах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Путин провел встречу с Никитиным.

«Путин высоко оценил усилия Никитина по развитию области. В регионе растет занятость, Никитин разрешил кризис, который грозил большому количеству предприятий. Это приводит к притоку инвестиций, улучшению социально-экономической ситуации и росту благосостояния жителей», – пояснил Андрей Манойло, профессор МГУ, член научного совета при Совете Безопасности.

«Я сам несколько недель назад был в Нижнем Новгороде и лично видел развитие производства, предприятий, среднего и малого бизнеса, научных кластеров, образовательной сферы. Это видно невооруженным глазом. Мы были также в Нижегородском лингвистическом университете, который перенимает у нас магистерскую программу МГУ «Информационные и гибридные войны». У НГЛУ великолепная лингвистическая база, там преподают японский и китайский языки. Все это развивается в том числе благодаря Никитину», – подчеркнул собеседник.

Собеседник также отметил активное вовлечение губернатора в решение задач, которые стоят перед регионом в контексте СВО. Прежде всего – это поддержка и содействие добровольцам из Нижегородской области, которые отправляются на фронт. Отдельного внимания заслуживает и тот объем помощи в развитии социальной инфраструктуры, который область оказывает подшефной территории – агломерации Большой Харцызск в ДНР.

«Поэтому губернатор в руководстве регионом выбрал верный вектор. Это отметил Путин на встрече. Таким образом, я думаю, Никитин должен продолжить управление Нижегородской областью и после Единого дня голосования», – резюмировал эксперт.

В среду президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который доложил, что загрузка оборонно-промышленного комплекса в регионе выросла на 18%, предприятия работают в две-три смены. «По ключевым критическим позициям гособоронзаказ, в том числе в части СВО, исполняется надлежащим образом», – сказал он.

Также Никитин рассказал главе государства о системном подходе к поддержке участников СВО, мобилизованных и их семей, социальном военном контракте. Кроме того, он доложил о помощи подшефной агломерации Большой Харцызск в ДНР, куда входит и Иловайск. «Сделали акцент на водоснабжении, на теплоснабжении, подготовке к осенне-зимнему сезону, подготовке учебных заведений», – подчеркнул Никитин.



«Честно говоря, посчитали важными еще и такие вещи, как обеспечить красивое благоустройство с учетом опыта Нижнего Новгорода (к 800-летию мы настропалились готовить пространства). Сделали очень хороший бульвар в самом основном Харцызске, главную площадь, где находится ДК. Люди очень благодарны, очень позитивные отзывы. Тоже 2,1 млрд рублей было потрачено на эти цели на Харцызск», – добавил губернатор.



Говоря об экономических успехах региона, он отметил, что в Нижегородской области показали рост металлургия, нефтепереработка, производство бумаги, производство одежды и компьютеров в Арзамасе. «По сельскому хозяйству рекорд за 30 лет по зерну – 112% рост, в строительстве – 132% рост», – отметил руководитель региона.



В завершение он выразил готовность продолжить работу по итогам сентябрьских выборов. «Все зависит прежде всего от позиции людей. Мне кажется, они имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Поэтому, надеюсь, что люди вас поддержат», – ответил Путин.