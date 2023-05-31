Дипломат Захарова назвала ложью слова президента Молдавии Санду об отсутствии взаимоуважения между республикой и Россией

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью утверждение президента Молдавии Майи Санду о том, что в отношениях с Россией у республики якобы никогда не было взаимоуважения.

Захарова подчеркнула в своем Telegram-канале, что отношения между Россией и Молдавией всегда строились на взаимном уважении, народы двух стран исторически многое связывает.

Официальный представитель МИД России заявила об отсутствии взаимоуважения у нынешнего президента Молдавии Майи Санду, обладательницы румынского паспорта, с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык.

Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду заявила о планах Молдавии вступить в Евросоюз к 2030 году вместе с Приднестровьем. В минувшую субботу Санду заявила, что жители Молдавии не расположены к объединению с Румынией, поэтому Кишинев решил сфокусироваться на идее евроинтеграции.