В Эстонии украинских беженцев решили выселить с пассажирского парома

В Эстонии судоходная компания Tallink Group с 1 июня намерена сдавать в аренду свой морской паром, на котором проживают украинские беженцы, канадской компании. Власти страны заявили, что у людей есть месяц, чтобы найти новое жилье.

По данным Департамента социального страхования, на сегодняшний день на пассажирском пароме Isabelle, принадлежащем компании Tallink, проживают около 30 украинцев, говорится в Telegram-канале Baltnews.

Гендиректор Департамента социального страхования Марет Марипуу заявила, что больше всего беженцев было размещено на пароме Isabelle, где за год проживало в общей сложности 6 тыс. 590 человек. Она выразила благодарность экипажу Тallink за прекрасное сотрудничество по приему беженцев и за создание для них безопасной атмосферы.

Ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев.