На ЦИПР-2023 эксперты предложили, как России добиться технологического лидерства

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2023) прошла панельная дискуссия «Технологическое лидерство», на ней представители бизнеса и некоммерческих организаций обсудили тему импортозамещения ПО в России и что нужно сделать для эффективного экспорта отечественных ИТ-продуктов.

Директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк напомнил, что в прошлом году в рамках ЦИПР была запущена полномасштабная программа перехода на отечественное ПО и ускоренного импортозамещения.

«За этот год было сделано много – стартовало более 200 проектов. Государство вкладывает большие деньги в импортозамещение, бизнес вкладывает в десятки раз больше на сегодняшний день. Мы видим, что эта программа очень активно развивается. И в том числе у нас, как у АНО «Цифровая экономика», есть тоже небольшая роль в этом процессе. Мы – проектный офис по высокотехнологичным направлениям. И тоже стараемся мониторить, сопровождать и помогать, где это возможно, в реализации особо значимых проектов», – рассказал Сидорюк.

В свою очередь заместитель директора по международному сотрудничеству АНО «Цифровая экономика» Андрей Филиппов подчеркнул, что уже создана специальная рабочая группа по импортозамещению промышленного ПО в Белоруссии. Сейчас там происходит создание ИТ-ландшафта, который в будущем позволит предложить российские и белорусские технологии для импортозамещения.

«Если этот опыт будет успешным, то планируется и в этом году, и в последующий расширить на страны ЕС и продолжить эту работу с другими странами по созданию ИТ-ландшафта <…> и, соответственно, предложению туда нашего ПО и консолидации спроса на наши решения», – отметил Филиппов.

Для выхода на международные рынки нужно вступать в кооперацию с заинтересованными странам как при создании, так и при продаже российских ИТ-решений, считает директор по стратегическому развитию Ростелекома Алеся Мамчур.

«У нас есть колоссальные возможности для этого, поскольку у нас есть прекрасные вузы. И в кооперации, например, с ними производители наших программных продуктов и паков могут обучать страны, с которыми мы можем делать совместные решения, как пользоваться этим ПО, как использовать это оборудование. Мы можем действительно поставлять эти решения под ключ», – отметила Мамчур.

В свою очередь директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух заметил, что единственный способ выйти на международные рынки – внедрять российские ИТ-решения внутри страны на предприятиях.

При этом управляющий директор VK tech Павел Гонтарев подчеркнул, что именно сейчас у наших разработчиков есть исторический шанс для того, чтобы внутри страны строить конкурентоспособные продукты.

Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов подчеркнул, что экспорт российских ИТ-решений на зарубежный рынок – это очень перспективная ниша.

ЦИПР – экспертная площадка для обсуждения новых инициатив и предложений. ЦИПР также является площадкой проведения хакатонов, питчинг-сессий и выставки NFT-искусства.