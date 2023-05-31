Премьер Грузии объяснил конфликт на Украине стремлением Киева в НАТО

Очевидцы рассказали об атаке украинских дронов на Москву и область

Жители Москвы и области рассказали об атаке на столичный регион украинских беспилотных летательных аппаратов.

Так, жительница дома на Ленинском проспекте в Москве, в который влетел дрон, рассказала каналу «360» об оперативно начавшейся эвакуации людей. По ее словам, охранники сработали очень быстро, около 6.00 они позвонили в дверь и сказали спуститься вниз. Женщина сказала, что они взяли документы, «надели, что удалось», и вышли. О том, когда можно будет вернуться в квартиры, пока не сообщают.

В свою очередь подписчик Telegram-канала «Оперативные сводки» прислал видео, на котором запечатлен момент крушения БПЛА предположительно в районе населенного пункта Усово Одинцовского городского округа Московской области.

Житель дома на Профсоюзной улице рассказал ТАСС, что слышал «звук, хлопок». По его словам, произошел «такой удар».

В свою очередь жительница этого же района рассказала, что «где-то в районе 5.00 утра что-то зажужжало, потом был удар». «Мы посмотрели в окно. … Не знаю, через сколько, нам позвонили в дверь и попросили покинуть здание. Мы взяли кошек и собак и вышли», – сказала она.

Жительница дома на улице Атласова в Новой Москве, в который врезался один из украинских беспилотников, получила легкое осколочное ранение. В нескольких квартирах выбиты стекла. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах.

Житель дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал «Рен-ТВ», что рано утром услышал грохот, но он не придал этому особого значения. Через некоторое время в домофон позвонили правоохранители и сообщили об эвакуации.

Как сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, в целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. «Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», - пообещал градоначальник. Собянин также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

За медицинской помощью обратились два человека, сообщил Собянин, уточнив, что, по данным медицинских служб города, никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал, госпитализация никому не потребовалась, а помощь была оказана на месте.

Ранее в Минобороны сообщили, что Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.