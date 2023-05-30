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Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
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Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на Восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на Восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.
Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России
Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что решение принято для совершенствования деятельности ВПК. В частности, президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии ВПК, передает ТАСС.
Ранее Путин учредил орден Гагарина, которым будут награждать российских граждан и иностранцев за заслуги в сфере космоса.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.
Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.
Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
В Чехии допустили вероятность войны НАТО с Россией
Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны НАТО с Россией, отметив, что это худший сценарий в сложившейся ситуации, сообщает новостной портал novinky.cz.
Об этом Ржехки заявил на конференции «Внутренняя безопасность и устойчивость государства» в нижней палате парламента Чехии. При этом, по его словам, ВС Чехии готовятся к потенциальному интенсивному конфликту с Россией, сообщает ТАСС.
Начальник генштаба отметил, что Чехия, исходя из обязательств перед НАТО, должна была бы активно участвовать в противостоянии с потенциальным противником.
Он призвал как можно скорее отказаться зависимости от поставок российских энергоносителей, а также укреплять национальную безопасность республики.
Ранее в Совфеде указали на попытку Чехии конкурировать с Польшей в русофобии.
Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.
Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.
«Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Путин: Для России настало время самоопределения
Президент Путин: Для России настало время самоопределения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России настало время самоопределения, борьбы за право быть собой.
Российский лидер заявил в опубликованном на сайте Кремля видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», что для России и ее жителей сейчас, по сути, настало время самоопределения, борьбы за право быть самими собой. Он подчеркнул, что это в полной мере относится и к культуре.
Путин отметил, что творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода, и в «Тавриде» сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить. Вместе с этим глава государства напомнил о необходимости бережного, уважительного отношения к своим истокам, корням, важности стремиться в современных жанрах и формах переосмыслить и сохранить звучание, которым всегда отличалась культура России, ее особый ценностный посыл, который говорит о силе взаимоуважения, милосердия, о важнейших духовных, нравственных основах.
Президент подчеркнул, что культура и искусство являются теми сферами, которые призваны объединять людей, однако в настоящее время они оказались в эпицентре геополитического противостояния, в котором все, что связано с Россией, пытаются «отменить» и вычеркнуть из достояния цивилизации. При этом Путин выразил уверенность, что пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя и свои народы, лишая их возможности прикоснуться к подлинным шедеврам.
Президент отметил, что в России с уважением относятся к наследию мировой культуры. Он выразил уверенность, что в России невозможно представить попытки его «отменить». При этом глава государства подчеркнул, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты, которые подавляют любую самобытность.
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала попытки западных стран отменить российскую культуру возмутительным явлением и безумством.
В Якутии научились вызывать дожди для предотвращения лесных пожаров
Глава Якутии Николаев рассказал Путину о вызове искусственных дождей для тушения лесных пожаров
В прошлом году в Якутии был впервые проведен эксперимент по предотвращению пожаров с помощью искусственного вызова осадков, рассказал глава республики Айсен Николаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов проверил, как Якутия подготовилась к тушению природных пожаров, он напомнил, что по итогам пожароопасного сезона 2022 года республика добилась кардинального снижения площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом пройденная огнем площадь уменьшилась в 14 раз.
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Посол России в Британии рассказал о роли НАТО в конфликте на Украине
Посол России в Британии Келин: Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации
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Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от усилий стран НАТО по эскалации, особенно от Соединенного Королевства, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си.
Келин заявил, что продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством, передает ТАСС.
Он добавил, что Москва пока не предпринимала очень серьезных действий в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал большой ошибкой идеалистов представление о том, что Украина может одержать победу над Россией. Дипломат подчеркнул, что рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Келин выразил уверенность, что мы можем заключить мир завтра.
Посол России в Британии констатировал, что новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16, которые лишь пополнят список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.
Накануне Москва обвинила Вашингтон и Лондон в стремлении максимально затянуть конфликт на Украине и сделать противостояние более кровопролитным. В тот же день Москва назвала условия достижения всеобъемлющего и прочного мира на Украине.
Путин в записке Токаеву ответил на вопрос о ж/д тарифах
В записке, которую президент России Владимир Путин передал казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, российский лидер ответил на вопрос о ж/д тарифах, рассказал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Журналисты заметили, что Путин написал Токаеву записку, а тот прочел ее и кивнул в ответ. После этого сам Токаев написал записку для членов казахстанской делегации, сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, в записке содержался ответ на вопрос о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.
Желдибай рассказал, что российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы.
Ранее Токаев заявил, что Казахстану не нужно вступать в Союзное государство.
Путин поздравил молодежь с открытием Академии творческих индустрий
Президент России Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий
Президент России Владимир Путин поздравил участников арт-кластера «Таврида» с открытием в Крыму Академии творческих индустрий – новой точки притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России.
Российский лидер в опубликованном на сайте Кремля видеообращении приветствовал участников арт-кластера «Таврида» и поздравил их с ярким, значимым событием – открытием в Крыму Академии творческих индустрий.
Глава государства заявил, что на карте России появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов нашей страны, которые под руководством лучших профессионалов сделают еще один шаг к осуществлению своих идей и мечты.
Российский лидер отметил, что за последние пять лет, благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Путин выразил уверенность, что создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень.
Глава государства счел символичным, что такой проект, который многое даст для развития творческих индустрий, обрел дом именно в Крыму, где находили вдохновение, создавали свои лучшие произведения многие российские выдающиеся писатели, поэты, художники.
Путин подчеркнул, что Крым – это особое место, с уникальной атмосферой, которому принадлежит особая роль в российской культуре. Глава государства выразил уверенность, что у участников арт-кластера «Таврида», по-хорошему дерзких, смелых молодых творческих людей получится сказать свое слово в искусстве, по максимуму раскрыть свои таланты, задать новые тренды, пополнить богатейшее достояние российской культуры.
Ранее в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил в Крыму открытие Академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида».
Академия творческих индустрий «Меганом» – это проект арт-кластера «Таврида», один из трех круглогодичных образовательных комплексов, созданных по поручению президента России Владимира Путина на базе летних форумных площадок для выявления и поддержки талантливой молодежи из числа представителей культуры, искусства, творческих индустрий. Академия станет ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», расположенного в бухте Капсель, в Крыму, и одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства.
В НАТО не смогли договориться по графику вступления Украины в альянс
Члены Североатлантического альянса не смогли прийти к договоренности по вопросу предоставления Украине графика вступления в военный блок, сообщает агентство ANSA.
Некоторые страны пытаются настаивать, чтобы киевский режим получил такой график уже в июле на саммите в Вильнюсе, заявили собеседники ANSA, передает ТАСС.
Ранее европейская пресса отмечала, что дипломаты ЕС не рассматривают возможность ускоренного включения Украины в НАТО.
Политолог объяснила высокий показатель средней продолжительности жизни в Якутии
Политолог Федорова рассказала о развитии транспортной и социальной сфер в Якутии
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Экономика Якутии развивается хорошими темпами. Укрепляется и социальная сфера, в том числе медицина, что позволило регионудостигнуть средней средней продолжительности жизни выше, чем в целом по России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Путин на встрече с Николаевым обсудил социально-экономическое развитие Якутии.
«Якутия всегда была довольно суровым местом. И проблем, обусловленных климатическими условиями, там хватает. Но очевидно, что регион развивается весьма хорошими темпами. Например, сейчас решается вопрос с субсидированием авиаперевозок, что улучшит транспортную доступность региона», – рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.
«Также важна тема со строительством Ленского моста, который объединит федеральную трассу «Вилюй» с дорогами «Лена» и «Колыма». Если же говорить об экономике Якутии в целом, то сейчас она составляет чуть ли не четверть всего ВРП Дальневосточного федерального округа. В принципе, даже один этот показатель говорит о развитии республики и эффективности властей региона», – отметила собеседница.
«Еще один показатель хорошей работы региональных властей – сокращение площади лесных пожаров. По сравнению с 2021 годом площадь уменьшилась в 14 раз – до 500 тыс. гектаров. Это вообще исторический минимум за все время наблюдений», – напомнила аналитик.
«Касательно социальной сферы, нужно отметить также беспрецедентный для региона показатель: средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране, составив 72,9 года. Этого удалось достичь в том числе благодаря развитию медицинской сферы в республике», – подчеркнула эксперт.
«Николаев на встрече с Путиным получил одобрение на выдвижение на второй срок. Это значит, что федеральный центр позитивно оценивает результаты работы республиканской власти в течение последних пяти лет и ждет от Николаева, что регион будет развиваться в том же векторе», – подытожила Федорова.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, по словам которого, главная задача властей региона в том, чтобы республика оставалась крепким экономическим тылом страны.
«Я знаком со всеми положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует – у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения», – отметил Путин. Николаев указал, что это стало результатом в том числе выплат по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.
«Владимир Владимирович, и [еще] одна хорошая новость: впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране. У нас всегда на Дальнем Востоке, и в Якутии в частности, было все-таки ниже, в том числе из-за природно-климатических условий, из-за тяжелых условий жизни, а за 2022 год у нас – 72,9 [года]», – подчеркнул Николаев.
Также глава региона рассказал про развитие угольной сферы. «Мы в 2017 году добывали 16 млн тонн угля, а в прошлом году мы добыли 39 млн тонн. В первую очередь это «Эльгауголь» – за 24 млн тонн, «Колмар» и «Якутуголь». «Эльгауголь» строит частную тихоокеанскую железную дорогу через Хабаровский край. Строится глубоководный порт на 30 млн тонн, более десяти обогатительных фабрик. Я считаю, что это самая крупная промышленная стройка у нас в стране», – сказал Николаев.
Также он рассказал про прокладку волоконно-оптической линии связи во все арктические районы. «Глобальный проект – он стоит где-то 10 млрд рублей. Хотим в течение трех лет выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с океанским кабелем вдоль Северного морского пути. С точки зрения безопасности это повысит всю связанность нашей территории», – заметил глава региона.
Ранее в рамках выступления на форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков оценил результаты Якутии в области развития креативных индустрий. По его словам, эта сфера вносит огромный вклад в развитие всего региона и решение одной из главных проблем Дальнего Востока – оттока населения.
«Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост. Если этого не будет, это будет просто вахтовый поселок. Если бы в Якутии добывали только алмазы круглогодично, то никакого расцвета там бы не было. А мы видим совершенно другую картину на примере республики, которую возглавляет Айсен Сергеевич», – подчеркнул Новиков.
Румыния объявила о старте совместных учений стран НАТО и Молдавии
Минобороны Румынии объявило о старте 29 мая совместных учений стран НАТО и Молдавии
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Масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23» с участием 10 тыс. военных и 1,7 тыс. единиц техники начнутся в Румынии 29 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Военное ведомство республики информировало, что в многонациональных учениях «Saber Guardian 23» (SG23), которые пройдут в период с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тыс. солдат, из них более 5 тыс. румынских военных, с более чем 1,7 тыс. техническими средствами и военнослужащие 13 стран, передает РИА «Новости».
В министерстве уточнили, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения, запланированные на 2023 год, которые будут проходить на полигонах и военных объектах в Румынии. В них будут принимать участие военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.
Учебные мероприятия включают в себя переброску войск, форсирование водоемов, боевые стрельбы, применение военной техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых.
Напомним, 22 мая в Болгарии стартовали международные учения НАТО Defender 2023 («Защитник–2023»), до конца мая на территории республики планируются учебные маневры с боевыми стрельбами «Оборонительный щит – 2023» и «Пиринский страж – 2023».
Политологи назвали три ключевых политических тренда в России
На Всероссийском экспертном форуме политологи назвали главные вопросы общественно-политической повестки России
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Выборы в Единый день голосования, а также президентская избирательная кампания сформируют основные политические тенденции в России ближайшего будущего. При этом на политические процессы в стране будет оказывать влияние специальная военная операция. К таким выводам пришли политологи в ходе дискуссии на Всероссийском экспертном форуме.
«На жизнь россиян и благополучие страны в ближайшее время будут влиять три ключевые темы. Первый трек – это Единый день голосования и выборы президента. Второй – это последствия СВО и третий – работа политических партий», – заявил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры на площадке Всероссийского экспертного форума.
«Избирательный трек 2023–2024 годов, включая выборы президента страны, будет, безусловно, в центре повестки. Выборы аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов. Интриг вокруг голосования очень много и часть из них раскроется после 10 сентября», – поделился мнением эксперт.
«Что касается СВО, то невозможно прогнозировать, закончится она к сентябрю или нет. Но спецоперация будет оказывать влияние на повестку, на дискуссии по поводу модерирования политических процессов. Если же говорить о партийном треке, то ЛДПР и КПРФ находятся в турбулентном состоянии, показывая все признаки жизни, но жизни не очень счастливой. Им нужна перезагрузка. Ближайшие выборы – сентябрьские и мартовские – покажут, насколько их актив готов к кампаниям, есть ли новые лица и проекты», – отметил он.
«В ближайшее время в трендах останутся экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации. СВО оказалась испытанием в том числе для элит. Те, кого не интересовала Россия, сбежали, в частности некоторые деятели культуры и менеджеры банковского сектора», – сказал Вячеслав Смирнов, главный советник департамента Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.
«Отношение обывателей к сбежавшим изменилось – из кумиров, лидеров общественного мнения они превратились в изгоев. Освободившаяся ниша в культуре пока пустует, но со временем будет занята. Все эти процессы сказываются на обществе. СВО сильно изменила наших людей, но это позитивные изменения», – указал спикер.
Что касается выборов, то ЕДГ в новых регионах будет пользоваться повышенным вниманием. «Голосование в новых регионах пройдет по сквозному списку, без одномандатных округов. Парламентские партии имеют возможность испытать себя с нуля, так как антирейтинга на этих территориях у них фактически нет», – объяснил он.
Одним из важнейших процессов ближайших лет станет усиление информационной войны с упором на дискредитацию предстоящих выборов, прогнозирует член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. По его словам, заказчики онлайн-атак – это не миф, а реальность, которая особенно остро проявляется в период выборов. «Предстоящие выборы с прицелом на президентскую кампанию будут использованы для запуска сильнейшего комплекса инфоповодов, чтобы делегитимизировать власть в умах россиян. Защита суверенитета страны в этом разрезе – одна из ключевых задач», – полагает аналитик.
«Важна и интеграция новых регионов в РФ. Обмен опытом, соприкосновение политических культур и институциональных инструментов дадут очень сильный политический сплав», – заметил эксперт.
По мнению же политолога Александра Асафова, россиян волнует влияние СВО на будущее и надежды в отношении действующей власти. «Задача экспертного сообщества – объяснить людям, как жить дальше, что будет через 10 лет, для чего нужны выборы, как каждый из граждан может повлиять на будущее страны и принять участие в политических процессах. Нам нужно отвечать честно и открыто», – призвал он.
Также эксперты высказались против навязывания России чуждых символов и паттернов поведения, приведя в пример движение Black Lives Matter. «Сейчас такие модели хотят использовать против нас: будь то протестный бело-сине-белый флаг или проникновение в приграничные регионы новых «власовцев». Но у нас есть своя цивилизационная идея и историческая память. Массово навязать нам чужие нарративы не получится, хотя ряд нарушителей всегда найдется», – пояснил Асафов.
«При этом наш противник бьет также по патриотической оппозиции, которая вернется из зоны СВО и уже не будет бояться полицейских дубинок. Тут можно вспомнить вспышку послевоенного криминала в СССР в 1945–1955 годах. Среди добровольцев есть русские националисты, родноверы и прочие. Запад нагнетает у них чувство несправедливости: «Мы на фронте, а вы здесь шикуете». Поэтому всем госорганам нужно активнее работать с национал-патриотическими силами», – заключил Смирнов.
Напомним, открывшийся в понедельник в Пятигорске Всероссийский экспертный форум проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), общество «Знание», Общественная палата РФ. В ходе дискуссий более 200 экспертов и политиков обсудят главные вопросы общественно-политической повестки страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как изменилась электоральная мода в России.
Украина назвала членство в НАТО путем к завершению конфликта
Глава офиса Зеленского Ермак заявил о значимости возможного членства Украины в НАТО для завершения конфликта
Если Украина вступит в НАТО, это будет способствовать завершению украинского конфликта, заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
По словам Ермака, членство в НАТО будет «главной гарантией» для Киева. Он считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс – это «реальность, в которой нуждается мир», пишет «Московский комсомолец».
Напомним, в НАТО не смогли договориться по графику вступления Украины в альянс. Сообщалось, что в ЕС не рассматривают возможность ускоренного включения Украины в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, в обозримой перспективе этого не произойдет.