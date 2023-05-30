Умер актер сериала «Каменская» Николай Шатохин

Российский актер театра и кино Николай Шатохин умер в понедельник на 63-м году жизни, сообщила режиссер Ксения Зорина.

Зорина написала в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), что Шатохин скончался накануне. Режиссер напомнила, что он сыграл «две главные роли в двух великих фильмах» – «Чувствительном милиционере» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова, передает ТАСС.

По словам Зориной, Шатохин умер в больница. Похороны, по ее информации, состоятся в четверг, 1 июня. Прощание планируется провести на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Дата может измениться, добавила она.

Фильмография Шатохина насчитывает более 70 работ, в том числе роли в таких проектах, как «Чувствительный милиционер», «Каменская», «Склифосовский», «Меченосец», «Лекарство от смерти», «Орда», «Куприн», «Довлатов» и другие.

