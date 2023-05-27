Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»

Sohu: Размещение российского ЯО в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха

Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха», сообщается в статье китайского портала Sohu.

По мнению автора материала, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО, в частности Соединенным Штатам, которые размещают ядерные боеголовки у своих союзников в Европе, передает РИА «Новости».

Издание подчеркивает, что этот шаг сможет оказать сдерживающий эффект на Украину, в связи с тем, что Киев находится рядом с белорусской границей.

«Если там будет размещен «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», – отметил автор статьи, добавив, что этот шаг со стороны Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь.

Также Sohu укзаывает, что на такой шаг Запад не может предпринять никаких действий, кроме критики и пустых угроз.

Кроме того, автор заметил, что Североатлантический альянс не осмеливался трогать Минска и раньше, а теперь и подавно НАТО не решится действовать опрометчиво.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.

Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.



