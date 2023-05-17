Суд во Франции оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

AFP: Апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор Саркози по делу о торговле влиянием

Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, обвиненному в торговле влиянием, оставлен в силе, соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа.

Суд назначил политику один год реального тюремного заключения и два года лишения свободы условно, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Как постановил суд, экс-президент должен будет отбывать год заключения с электронным браслетом дома, уточняет «Интерфакс».

Кроме того, Саркози лишен права выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Слушания по апелляции Саркози на приговор, вынесенный в марте 2021 года, начались 5 декабря 2022 года. Суд признал бывшего лидера Франции виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы (два года условно, один – тюремного заключения).

Французские СМИ писали о вилле, на которой Саркози, возможно, будет отбывать срок.