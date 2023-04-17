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ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.
В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.
В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.
Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО
Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал о проблемах со связью. Глава Большого Камня также пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.
В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник до 18 апреля находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника. Как уточнили в краевой прокуратуре, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о потопе в Киеве
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева при захвате Киево-Печерской лавры раскольниками
Телеведущий Борис Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками и призвал киевлян бежать, у кого есть такая возможность, пока не поздно.
Корчевников напомнил в своем Telegram-канале пост ведущего телеканала «Спас» и «Радио России» Андрея Афанасьева о пророчестве старцев, в котором говорится, что Киев утонет после того, как в Лавре будут служить раскольники. В связи с этим Корчевников призвал киевлян, у которых есть такая возможность: «Бегите! Бегите, пока не поздно».
Напомним, пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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В Нидерландах назвали Россию и Китай главными угрозами национальной безопасности
Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами своей национальной безопасности
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Россия и Китай являются главными угрозами национальной безопасности Нидерландов, сообщила служба общей разведки и безопасности страны.
Из ежегодного доклада ведомства следует, что Россия, по мнению голландских специалистов, «не стесняется использовать широкий спектр средств, чтобы навредить Западу» и улучшить свои собственные геополитические позиции, передает ТАСС.
Как утверждают эксперты, «Москва использует энергоресурсы в качестве оружия для нанесения ущерба западным экономикам». Кибератаки, шпионаж, в том числе цифровой, и попытки вмешательства во внутренние дела также называются в числе методов, которые якобы используются Россией для достижения своих целей.
В докладе говорится, что в рамках противодействия этому Нидерланды выслали в феврале 2022 года 17 российских дипломатов, которые, как утверждалось, вели незаконную разведывательную деятельность, а в апреле 2022 года голландская разведка предотвратила попытку якобы российского шпиона устроиться на работу в Международный уголовный суд.
Кроме того, в документе были затронуты и внутренние угрозы, в частности распространение теорий заговора о злых элитах, которые стремятся поработить население. Согласно данным службы разведки, не менее 100 тыс. жителей страны придерживаются подобных взглядов. В прошлом году возросла угроза со стороны радикальных исламистов, в частности афганских сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России).
Ранее МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В МИД страны это назвали «ответом на изменившуюся ситуацию в области безопасности в Европе, что привело к усилению угрозы со стороны России».
МИД России в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно даст «соответствующий ответ».
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В США заявили о признании Украиной провала в конфликте с Россией
Американский полковник Макгрегор: Киев знает, что не может победить Россию в конфликте
На Украине понимают, что проигрывают в конфликте с Россией, заявил журналистке Каре Маккинни экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, миру очевидно, что российские военные побеждают, а украинцы находятся в ужасном положении и ясно понимают это, передает РИА «Новости».
Макгрегор также отметил, что коллективный Запад подталкивает Киев начать «массивное» весеннее наступление, однако не секрет, что у Киева просто нет на это ресурсов.
Также полковник призвал бойцов ВСУ отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны. Однако в Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение.
Словакия присоединилась к запрету импорта украинского зерна
Словакия решила временно запретить импорт украинского зерна
Словацкие власти приостановят импорт зерна с Украины, сообщает газета «Правда».
Согласно материалу издания, канцелярия словацкого кабмина проведет в течение дня заседание межведомственной группы по вопросу временного запрета на импорт украинского зерна и ряда других видов продукции, передает ТАСС.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что введенный польскими властями запрет на импорт украинского зерна в Польшу и третьи страны показывает истинное отношение к самой Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что реальное отношение европейцев к Украине проявил зерновой бойкот.
Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта
Глава пресс-центра группы «Центр» ВС РФ Савчук: Российские военные отбили контратаки ВСУ на двух участках фронта
Российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук.
Савчук рассказал, что на Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки было вскрыто перемещение штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, после чего армейской авиацией ВС РФ был нанесен ракетный удар, в результате противник понес потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ также сообщил, что на Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции, однако в результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки «Центр» противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.
Кроме того, Савчук информировал, что на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника. Начальник пресс-центра также сообщил, что расчет ПВО уничтожил беспилотник ВСУ.
Накануне российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки, а также уничтожили три украинские ДРГ под Купянском.
Во Франции предрекли Зеленскому тяжелое время
Французский политик Филиппо заявил, что разоблачение хищений Зеленского предрекло ему тяжелое время
Украинский президент Владимир Зеленский входит в сложные времена в связи с запретом на ввоз производимого в стране зерна в Польшу и Венгрию, заявил французский экс-европарламентарий Флориан Филиппо.
По его словам, всему виной тот факт, что стало известно о «хищении 400 млн долларов, взятых из международной помощи, которое он (Зеленский) организовал со своим окружением», передает РИА «Новости».
«А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна. Ужасный день для Зеленского», – подчеркнул политик.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш уличил Зеленского в присвоении 400 млн долларов американской помощи.
Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе своего визита в Киев в январе передал президенту Владимиру Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых стало известно американской стороне.