Кличко признался в планировании эвакуации Киева в январе

Премьер Грузии обвинил Украину в намерении втянуть республику в войну

Премьер Грузии Гарибашвили: Украина отправила экс-президента Грузии Саакашвили на родину с целью втянуть страну в войну

Украина отправила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину для организации в республике государственного переворота и включения ее в войну, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Гарибашвили заявил в эфире телеканала «Имеди», что начало войны на Украине было ожидаемо еще в ноябре 2021 года, максимум в декабре. Премьер Грузии признал, что у Тбилиси была об этом информация, в том числе он узнал об этом от партнеров республики, передает ТАСС.

Гарибашвили напомнил, что Саакашвили прибыл в Грузию 1 октября 2021 года. Гарибашвили выразил уверенность, что Саакашвили заслали в республику организованно и главная цель состояла в том, чтобы устроить в Грузии переворот и включить страну в войну в нужное время. Политик подчеркнул, что в этом власти Грузии не сомневаются.

Гарибашвили выразил мнение, что для Украины, возможно, было бы своего рода облегчением, если бы Россия переключила свое внимание на Грузию.

Премьер Грузии выразил уверенность, что если бы у власти в стране была основанная Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение», то республика превратилась бы в полигон и получила бы «второй Мариуполь», а Украина таким образом выиграла бы время.

Ранее премьер-министр Грузии обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси и вмешательстве во внутренние дела республики.

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