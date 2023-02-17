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Путин: Запасы Газпрома несоизмеримы с запасами других газодобывающих стран
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Запасы газа на месторождениях Газпрома астрономические, они несоизмеримыми с запасами других газодобывающих стран, заявил президент Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия холдинга.
«Бованенковское месторождение и Харасавэйское месторождение. В первом случае – 4,9 трлн кубических метров разведанных запасов, во втором случае – около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны», – передает его слова ТАСС.
«Я уже не говорю о других возможностях Газпрома, которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира, это колоссальные запасы», – добавил глава государства.
Путин также подчеркнул, что газ еще долго будет оставаться ценнейшим ресурсом с высоким спросом на него.
«Конкретные задачи, новые проекты Газпрома прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и еще очень и очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», – сказал он.
Президент уточнил, что за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, в следующие 20 лет увеличится еще минимум на 20% или больше.
«В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики», – сказал он.
Глава государства отметил, что сейчас по-настоящему стратегическую важность для России «приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке страны колоссального газопромышленного комплекса».
В него включены якутский и иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», получивший новые мощности с запуском в декабре Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Путин также заявил, что планы Газпрома отвечают российским национальным интересам как одного из суверенных центров многополярного мира.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что запасов хватит на многие и многие десятилетия.
Американский журналист рассказал подробности подрыва США «Северных потоков»
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил о двух не сработавших при подрывах «Северных потоков» бомбах
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Так как президент США Джо Байден откладывал подрыв «Северных потоков», бомбы слишком долго находились под водой и взорвались только шесть из восьми, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш заявил, что «это была история, которую хотелось рассказать». По его словам, в сентябре у острова Борнхольм в Балтийском море должны были взорваться восемь бомб, но из-за переноса операции сработали только шесть, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
По информации Херша, Байден перенес подрыв с июня на сентябрь, хотя заложены были бомбы в июне. По словам журналиста, «в последний момент Белый дом занервничал», Байден признался, что «боится это делать». Как сообщил Херш, Байден «передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент». Херш заявил, что многие высокопоставленные сотрудники спецслужб, которые участвовали в операции, выступали против проекта, «считая его безумным».
Он полагает, что Байден решил взорвать «Северные потоки», поскольку для Запада ситуация на Украине складывалась «не очень хорошо», на Западе «боялись приближающейся зимы». Херш отметил, что реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена не международными санкциями, а «самой Германией», в связи с чем в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Как заявил Херш, Байден «предпочел бы, чтобы Германия замерзла, чем то, что Германия, возможно, перестанет поддерживать Украину». Он заявил, что готовность Байдена «заморозить Германию ради своих сиюминутных политических целей» ужаснула участников операции.
При этом, по словам Херша, у Байдена на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года еще не было выработанного плана подрыва: «У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать».
Журналист пояснил, что в США видели возможность взорвать трубопроводы с помощью C4 и дистанционного управления через подводные гидроакустические приборы. В начале января, по информации Херша, о данной опции доложили в Белый дом, а две или три недели спустя замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что США «могли бы это сделать».
«Кажется, это было 20 января. И тогда президент, когда они проводили 7 февраля 2022 года с канцлером Германии совместную пресс-конференцию, тоже сказал, что мы могли бы это сделать», – напоминает журналист.
Херш сказал, что Шольц тогда не нашел ничего, чем мог бы возразить, и выражался очень «расплывчато». Херш заявил: «Вопрос, который я хотел бы задать Шольцу, если бы я председательствовал на парламентских слушаниях, звучит так: Джо Байден говорил вам об этом? Он говорил вам тогда, почему был так уверен, что сможет разрушить трубопровод».
По словам журналиста, Байден не должен был бы никому рассказывать о возможностях США, но «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».
Херш ссылается на свой источник. Он отметил, что существует «много способов проверить малоизвестную информацию, которой поделились» с ним. «Личные нападки на меня также искажают суть», – заявил он.
Напомним, Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы.
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Американский разведчик поразился чертой характера Путина
Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.
Япония сократила импорт нефти из России на 76%
Минфин Японии сообщил о сокращении в январе 2023 года импорта нефти из РФ на 76% и СПГ на 9,7%
Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%, свидетельствуют статистические данные японского министерства финансов.
За отчетный период импорт угля упал на 56,9% по сравнению с показателем 2022 года. Упал импорт и цветных металлов – на 37,4%. В то же время импорт руды цветных металлов в январе 2023 года вырос на 76,1% по сравнению с январем прошлого года, передает РИА «Новости».
При этом в стоимостном выражении импорт Японией СПГ вырос на 23,8% на фоне роста мировых цен на энергоносители, передает ТАСС.
В вышедших в прошлую субботу мемуарах бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал период самых хороших отношений Москвы и Токио.
Определены дата и время начала трансляции послания Путина Федеральному собранию
Послание Путина Федеральному собранию продлится час, его покажут в 12.00 21 февраля
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12.00.
Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что послание назначено на 21 февраля, глава государства намерен сделать акцент на текущей специальной военной операции, экономике и социальной сфере.
Напомним, в среду Песков сообщил, что сотрудников СМИ из недружественных стран не планируется аккредитовывать на послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Песков назвал формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина
Песков: Заложенный телеканалами час эфира на послание Путина – формальность
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал формальностью тот факт, что федеральные телеканалы отвели час на трансляцию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля.
На вопрос, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм, Песков ответил, что это формальность, передает ТАСС.
Ранее в среду сообщалось, что Первый канал, «Россия 1», НТВ покажут послание президента России в 12.00. Послание будет длиться час, после чего в 13.00 на каналах начнутся следующие программы.
Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Первый уже в Москве!» – говорится в Telegram-канале «Пул Первого».
Напомним, в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран. Позже российский лидер отмечал, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Также министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что нужно разработать детальный алгоритм работы совместного коллегиального налогового комитета России и Белоруссии.
Путин: Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции»
Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их, заявил президент Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
«Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа – имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что ответом на действия недружественных стран и их попытки разрушить экономику России «может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности».
Ранее Путин заявил, что экономическая обстановка по итогам 2022 года оказалась гораздо лучше многих прогнозов.
ЕС ввел динамический потолок цен на газ
Динамический потолок цен на газ начал действовать в ЕС с 15 февраля
С 15 февраля в ЕС вступают в силу решения о введении динамического потолка цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщают информационные агентства.
Механизм лимита цен будет запускаться, если в течение трех дней цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысит 180 евро за мегаватт-час и при этом окажется на 35 евро выше, чем средняя стоимость СПГ на мировом рынке. Если лимит задействуют, то под запретом окажутся сделки с ценой газа выше средней цены СПГ на мировом рынке плюс 35 евро, передает ТАСС.
Напомним, оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.
Путин назвал причину отказа России исполнять решения ЕСПЧ
Путин: Политизированные решения ЕСПЧ для РФ были неприемлемы
Россия перестала исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они были политизированы и предвзяты, что Москва сочла неприемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
Россия в марте прошлого года вышла из состава Совета Европы, а в сентябре – из-под юрисдикции ЕСПЧ. По словам Путина, «причины такого шага очевидны».
«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер», – передает его слова ТАСС.
При этом такая политизированность существовала давно, но «в последнее время просто приобрела неприемлемый характер», добавил Путин.
«А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», – сказал президент.
Напомним, действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека прекращены с 16 сентября, с этого момента российская сторона более не является членом Европейской конвенции о правах человека, говорится в заявлении ЕСПЧ.
Путин в шутку «пожалел» замерзшего главу Газпрома
Путин в шутку «пожалел» замерзшего в ожидании главу Газпрома
Президент Владимир Путин выразил сочувствие главе Газпрома Алексею Миллеру за долгое ожидание начала ВКС на улице.
Путин спросил у Миллера, не замерз ли он, пока ждал, так как в Петербурге сейчас холодно. Также президент поинтересовался, какая температура в Северной столице. Миллер ответил, что примерно минус пять, плюс ветрено, передает ТАСС.
Президент в шутку сравнил главу Газпрома Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за шапки, сдвинутой на бок.
Ранее президент отметил, что планы Газпрома отвечают национальным интересам России.
Путин потребовал избавиться от очередей в медучреждениях
В российских медицинских учреждениях до сих пор сохраняются большие очереди, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи в ходе открытия новых объектов здравоохранения в регионах.
На мероприятии доложили об открытии в Кабардино-Балкарии городской детской поликлиники №1 Республиканского детского многопрофильного центра. Президент поручил, чтобы при организации работы учреждения не допускали очередей, передает ТАСС.
«Как будет организована работа с людьми с тем, чтобы решить проблему, которая у нас далеко не везде еще изжита, она существует – это очереди в медучреждениях», – сказал Путин.
Работница поликлиники пояснила, что в учреждении есть предварительная электронная запись, что позволяет разделить потоки пациентов, приходящих за медицинской помощью, и пациентов, прибывающих с профилактическими целями.
Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью
Ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью необходимо привести в порядок, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову.
«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», – сказал Путин Егорову, передает РИА «Новости».
Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отслеживать ситуацию с такой задолженностью, и подчеркнул, что дело касается всей системы: федеральной, региональной и муниципальной.
«Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали», – указал глава правительства.
Напомним, в России с 1 января начали действовать единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика.
Миллер рассказал о подготовке к началу реализации «Силы Сибири – 2» и «Союз Востока»
Газпром сейчас готовится к началу реализации проектов газопроводов «Силы Сибири – 2» и «Союз Востока» через Монголию в Китай, сообщил глава холдинга Алексей Миллер в ходе мероприятия по случаю 30-летия компании.
Также готовится строительство перемычки, которая соединит газотранспортную систему, созданную в европейской части страны с газотранспортными мощностями в рамках Восточной газовой программы, передает ТАСС.
Миллер заверил потребителей Газпрома в том, что России хватит газа на долгие десятилетия за счет крупнейшей в мире ресурсной базы холдинга.
Президент России Владимир Путин заявил, что планы Газпрома отвечают национальным интересам России как одного из суверенных центров многополярного мира.
Путин и Алиев подтвердили намерения выполнять договоренности по Южному Кавказу
Президент России Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта, а также договоренности по Южному Кавказу, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора «рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», говорится на сайте Кремля.
Ранее Путин провел телефонный разговор с Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения.
Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Россия призвала как можно скорее полностью разблокировать движение. Между тем Баку отказался считать Лачинский коридор заблокированным.
Евросоюз не исключил совместные закупки газа через долгосрочные контракты
Европейский союз не стал исключать пункт совместных закупок газа, в том числе и через долгосрочные контракты, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
По его словам, он часто слышит о долгосрочных контрактах, поэтому есть готовность к этому, передает РИА «Новости».
Шефчович добавил, что есть идея выйти на глобальный рынок с закупкой газа до следующего сезона наполнения хранилищ энергоресурсом, речь идет о середине апреля.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что энергетические проблемы Евросоюза не закончились со снижением цен за газ, есть вероятность столкнуться с новым скачком цен.