Путин: Фракции Госдумы оказывают большую помощь в СВО

Tекст: Валентина Григоренко

«Знаю, что представители ваших партий не только выражают свое твердое мнение по ключевым вопросам, но сейчас и принимают участие в специальной военной операции, вместе сражаются за Россию», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

Глава государства добавил, что фракции Госдумы оказывают большую помощь фронту и героям, которые сражаются на фронте, а также их семьям, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что за первые месяцы осени рабочая группа по вопросам СВО внесла в правительство инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников спецоперации и их семей. В частности, по его словам, предлагается разрешить участникам СВО проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС.