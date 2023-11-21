Над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник

Ранее во вторник сообщалось , что украинский беспилотник был перехвачен над Брянской областью.

Дежурными средствами ПВО была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

20 ноября 2023, 15:29

Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

@ LIBKOS/AP/ТАСС

Tекст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».