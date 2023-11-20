Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.7 комментариев
Губернатор оценил последствия обстрела ВСУ села в Брянской области
Губернатор Богомаз: Дом и хозпостройки повреждены в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
В результате обстрела со стороны украинских националистов села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области повреждения получил один дом, а также хозяйственные постройки, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.
В субботу Богомаз сообщал, что над Унечским районом региона российскими силами ПВО сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.