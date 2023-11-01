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    Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

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    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    3 комментария
    1 ноября 2023, 13:34

    Шойгу: Российская ПВО за месяц уничтожила более 1400 средств нападения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS американского производства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта, в рамках решения этой задачи в текущем году подготовлены более 93 тыс. специалистов.

    Напомним, во вторник Минобороны сообщило, что с начала СВО уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотника, 441 ЗРК ВСУ.

    1 ноября 2023, 07:58
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    Mysl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы из-за успехов российской армии, заявил обозреватель Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет Подгурский, в конце сентября, когда войска России перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, для украинских сил «на многих участках» сложилась «кризисная ситуация». По словам Подгурского, Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы». Подчеркивается, что «только дилетант» не признает переход инициативы к России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    Напомним, журнал The Time со ссылкой на людей из окружения президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте. СМИ заявили, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (24)
    1 ноября 2023, 09:39
    Стало известно о бегстве ВСУ на Купянском направлении

    Подполковник Марочко: Военные ВСУ все чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные на Купянском направлении все чаще самовольно оставляют свои позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими, причем эта тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий.

    Ранее ВСУ открыли огонь по своим военным за оставление позиций под Херсоном.

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    31 октября 2023, 15:21
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием «Баба Яга», сообщил представитель батальона.

    Как уточнил представитель батальона, наши ребята сбили один такой дрон, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега Днепра рассказал, что украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    1 ноября 2023, 02:21
    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России

    Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения Украины и России

    Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение Украины и России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Верховной раде зарегистрирован проект закона о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией, документ внесен украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Пояснительная записка к проекту закона не опубликована, передает ТАСС.

    Документ направлен на рассмотрение руководству украинского парламента, передает РИА «Новости».

    Консульскую конвенцию между двумя странами подписали в 1993 году, соглашение начало действовать в конце 1995 года. Соглашение регулировало вопросы открытия консульских учреждений и нахождение консульских работников в России и на Украине.

    Напомним, после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, которые позднее вошли в ее состав по результатам референдумов, и начала специальную военную операцию на Украине, Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.


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    31 октября 2023, 14:59
    Секретарь СНБОУ Данилов призвал забыть о «стратегии по России» и заняться Украиной

    Секретарь СНБО Украины Данилов призвал забыть о «перевоспитании» России и заняться своей страной

    Tекст: Вера Басилая

    Украина должна перестать считать себя «глобусом», который «решает все и вся»; киевскому режиму нужен план собственной страны, а не «стратегии по России», заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.

    Данилов призвал отказаться от идеи «обучения и перевоспитания России» и заняться собственной страной. Для этого, по его мнению, украинцам следует ответить на вопрос: «Кто мы?»

    «Попытка подать новую историю, переписать ее – проблема для нас. Нам нужно ясно знать, кто мы. Знать свою историю», – приводит RT слова Данилова.

    Он отметил, что на Украине на самом деле «нет ни одной политической партии», а лишь «политические проекты». Кроме того, Данилов раскритиковал образование с переписыванием истории.

    «Выдача диплома была поставлена на поток и продолжает происходить. Вы можете не учиться, ни разу не видеть преподавателя, заплатить деньги, получить дипломы», – заявил он.

    Ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

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    31 октября 2023, 22:45
    Крупный пожар произошел в Донецке после украинского обстрела, есть жертвы

    В результате украинского обстрела Донецка погибли два человека, произошел крупный пожар

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку, произошел крупный пожар, два человека погибли, сообщили в оперативных службах ДНР и СМИ.

    Вечером украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. Пострадали как минимум семь человек, в том числе журналисты и сотрудники МЧС, передает ТАСС.

    Сообщалось, что удар пришелся по цистерне с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из РСЗО. Атака проходила в три этапа с разницей в несколько минут.

    Напомним, СМИ сообщали, что после того, как на место прибыли пожарные, спецслужбы и журналисты, ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами. Три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте обстрела.

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    1 ноября 2023, 03:24
    В спецслужбах России указали на поставки украинским «Химпромом» наркотиков ВСУ

    В спецслужбах России рассказали о поставках украинской группировкой «Химпром» наркотиков в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины, сообщил источник в спецслужбах России.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что сбыт наркотиков ведут «под видом участия в боевых действиях против России».

    Напомним, российские спецслужбы выявили полный состав ОПГ «Химпром». Группировка работает с 2014 года, в ней состоит около 1 тыс. человек. Возглавляет «Химпром» Егор Буркин. Буркин приехал на Украину из России в 2016 году, получил украинский паспорт. Россию Буркин покинул после того, как его начали разрабатывать спецслужбы. Группировка получила поддержку и прикрытие в Верховной раде.


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    31 октября 2023, 22:11
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили дымовую маскировку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Губернатор, объясняя появление «дыма в районе Севастопольской бухты», сообщил в Telegram, что военные применили «табельные средства маскировки».

    Позднее он сообщил об «отбое воздушной тревоги».

    Накануне сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.


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    31 октября 2023, 22:25
    Российские корреспонденты получили ранения при обстреле в Донецке

    Корреспонденты съемочной группы «Известий» пострадали при обстреле в Донецке

    Tекст: Антон Антонов

    Три корреспондента съемочной группы «Известий» пострадали во время работы на месте украинского обстрела в Донецке.

    Как сообщили «Известия», журналисты  пострадали во время работы на месте обстрела со стороны вооруженных сил Украины. В больницу доставили трех сотрудников издания: Евгений Быковский получил осколочное ранение груди, Алексей Полторанин – предположительно, проникающие ранения груди и брюшной полости, Александр Мартемьянов – проникающие ранения бедер на обеих ногах.

    Полторанин сообщал об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка. После того, как на место прибыли пожарные, спецслужбы и журналисты, ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

    Летом журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, когда началась атака ВСУ. Ранения получили четыре корреспондента, военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

    В октябре в ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения.

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    1 ноября 2023, 01:16
    ПВО сбила украинские беспилотники над Курской областью

    Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над Курской областью

    ПВО сбила украинские беспилотники над Курской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки около 23.30 мск.

    Напомним, украинские войска во вторник также пытались осуществить террористическую атаку в Брянской области. Российская ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.

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    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

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    1 ноября 2023, 02:01
    Сотрудник МЧС погиб в результате украинского обстрела Донецка

    Пушилин сообщил о гибели сотрудника МЧС в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела Буденновского района Донецка один сотрудник МЧС погиб, двое получили ранения, всего погибли два человека, пострадали 12, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в Telegram уточнил, что «сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара». Кроме того, тяжелое ранение получил мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка, осколочные ранения получила женщина 1989 года рождения в Новолуганском.

    «Звезда» сообщает, что оператор, который «работает с телеканалом, получил осколочное ранение».

    Кроме того, «Известия» пишут, что их сотруднику Евгению Быковскому проведена операция, Алексея Полторанина готовят к операции.

    Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вооруженные силы Украины за вечер вторника выпустили по Донецку из РСЗО и ствольной артиллерии 15 снарядов, передает ТАСС.

    Напомним, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку, произошел крупный пожар. После того, как на место прибыли пожарные, спецслужбы и журналисты, ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами. Пострадали три корреспондента съемочной группы «Известий».

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    1 ноября 2023, 06:59
    Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Сообщение о воздушной тревоге было опубликовано в Telegram главы Севастополя. В районе Севастопольской бухты военные применили дымовую маскировку. Позднее губернатор сообщил об отмене воздушной тревоги.

    Кроме того, в сообщении инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту говорилось, что движение автотранспорта по мосту временно перекрыто. Автомобильную часть моста открыли через 50 минут после приостановки движения, передает РИА «Новости».

    Напомним, вечером во вторник в городе уже объявлялась воздушная тревога, в районе Севастопольской бухты военные применили дымовую маскировку.

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