Порошенко удивился популярности Путина среди коллег в 2014 году

Экс-президент Украины Порошенко выразил удивление популярности Путина среди коллег в 2014 году

Российский лидер Владимир Путин был очень популярен среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году в рамках 70-летия высадки союзников, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме Би-би-си «Путин против Запада».

По его словам, к президенту России для приветственного рукопожатия выстроилась очередь, во много раз превосходящая очередь к экс-президенту США Бараку Обаме, передает РИА «Новости».

В фильме также отмечается, что занимавший в тот момент пост президента Франции Франсуа Олланд хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с Путиным. Он вспомнил, как глава России в качестве приветствия «принес бутылку водки в термосумке».

«Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку», – заверил Олланд.

Осенью стало известно о росте популярности идей Путина на Западе. Как писала The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США